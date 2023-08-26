Гладков: число пострадавших после обстрела поселка Уразово возросло до шести

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Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших после обстрела поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ выросло до 6. Об этом Гладков написал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что четверым пострадавшим не понадобилась госпитализация, так как медики помогли им на месте. Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, он получил повреждение внутренних органов в результате осколочного ранения поясничной области. Другую жертву, которая получила осколочное ранения правого глаза отправили на лечение в Белгород.
По словам губернатора региона, шестнадцать домов получили повреждения.
Напомним, ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» посёлки Уразово и Соболевка Валуйского округа Белгородской области. Средства ПВО примерно в 09:00, 26 августа, уничтожили украинский беспилотник над Шебекинским районом.
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По словам губернатора региона, шестнадцать домов получили повреждения.
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Екатерина Коршунова