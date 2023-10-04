Гладков: Из-за работы ПВО в Белгороде повреждено административное здание

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Административное здание в Белгороде повреждено обломками сбитого беспилотника. Также в результате работы противовоздушной обороны пострадали частный дом и три автомобиля в селе Шишино Белгородского района.
В настоящее время уточняются разрушения от падения обломков. Пока известно о повреждении административного здания в Белгороде. В селе Шишино Белгородского района в частном доме выбиты окна. Там же повреждения получили три автомобиля. Утром специальные районные и муниципальные комиссии начнут обход территорий. В случае обнаружения новых повреждений, власти организуют ремонтно-восстановительные работы, сообщил Гладков.
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Александр Бойцов