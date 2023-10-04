Гладков: Из-за работы ПВО в Белгороде повреждено административное здание

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников, который ранее ушёл добровольцем в зону специальной военной операции, возглавит добровольческий отряд «Печора» из уроженцев Республики Коми, входящий в состав добровольческой казачьей бригады «Сибирь». Об этом он сам рассказал в беседе с РИА Новости.