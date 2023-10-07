Гладков: Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ поселка Уразово

Фото: сайт Кремля
Сегодня утром украинские боевики обстреляли из РСЗО «Град» поселок Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области. В результате обстрела один человек погиб.
Известно, что в поселке нет воинских частей и военных объектов. Огонь целенаправленно велся по мирным жителям. Всего зафиксировано шесть прилетов. В результате обстрела повреждения получили 14 частных домовладений и один социальный объект. Также были разрушены одна хозяйственная постройка и складское помещение. Повреждено транспортное средство. Аварийные бригады и экстренные службы находятся на месте ЧП и устраняют последствия атаки.
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