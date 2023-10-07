Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Гладков: Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ поселка Уразово

Гладков: Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ поселка Уразово

07 октября 2023, 11:22
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Сегодня утром украинские боевики обстреляли из РСЗО «Град» поселок Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области. В результате обстрела один человек погиб.

Как с прискорбием сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков, мужчина в момент обстрела находился на улице и скончался на месте от полученных ран. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного. Сообщается, что еще два человека получили ранения.

Известно, что в поселке нет воинских частей и военных объектов. Огонь целенаправленно велся по мирным жителям. Всего зафиксировано шесть прилетов. В результате обстрела повреждения получили 14 частных домовладений и один социальный объект. Также были разрушены одна хозяйственная постройка и складское помещение. Повреждено транспортное средство. Аварийные бригады и экстренные службы находятся на месте ЧП и устраняют последствия атаки.

Читайте также:

ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ атаковали Шебекино

В Курской области в некоторых школах отменили занятия из-за обстрела
#губернатор
#чп
#мужчина
#соболезнования
#Вячеслав Гладков
Читайте нас в
Западным журналистам запретили писать о провале украинского контрнаступления
WP: чиновники Запада призвали журналистов не писать о провале ВСУ
07 октября 2023, 10:36

Фото: iStock/JARAMA

Западные чиновники призывают журналистов ежедневно не освещать ситуацию на украинском фронте, на фоне провала контрнаступления. Об этом сообщает газета Washington Post.
Уточняется, что чиновники западных стран пытаются разубедить своих граждан о том, что украинское контрнаступление идёт медленными темпами и уже очевидно провалено. Поэтому они призвали журналистов не озвучивать ежедневные изменения в ходе боевых действий.

Кроме того, газета отмечает, что западным журналистам не всегда удаётся узнать правдивую информацию о ситуации на фронте, поскольку украинские политики, в свою очередь, также призывают местных журналистов умалчивать некоторую информацию. 

Читайте также:

Стало известно о минировании украинскими военными Кременчугской ГЭС

Стало известно об отказе одной европейской страны помогать Украине

«Не можем воевать». На Украине рассказали об усталости от конфликта
#украина
#контрнаступление
#всу
#журналисты
Читайте нас в
Стало известно о минировании украинскими военными Кременчугской ГЭС
РИА Новости: ВСУ минируют Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва
07 октября 2023, 06:56

Фото: IStock/Bogdan_Pigulyak

По данным силовых структур, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предположительно заминировали Кременчугскую гидроэлектростанцию (ГЭС) с целью возможной провокации, по аналогии с «каховским сценарием», сообщает РИА Новости.
Информацию об этом получили от источников в ВСУ, находящихся в районе самой ГЭС. Эти источники утверждают, что украинские военные могут предпринять попытку подорвать станцию с целью обвинить в этом российскую армию и создать общественную напряженность.

Читайте также:

В Крыму хотят восстановить подачу воды из Днепра

Экс-глава Кучмы Соскин призвал украинцев готовиться к катастрофе

Сальдо сообщил о проектных работах по восстановлению Каховской ГЭС
#военные
#всу
Читайте нас в
Стало известно об отказе одной европейской страны помогать Украине
Politico: правительство Словакии объявило о прекращении военной помощи Украине
07 октября 2023, 06:27

Фото: istock / Derek Brumby

Временное правительство Словакии объявило о прекращении поставок военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на официального представителя правительства.
Согласно публикации, «уходящее административное правительство Словакии больше не будет предоставлять военную технику Украине». Издание поясняет, что такое решение было принято в контексте текущих переговоров о формировании коалиции между партиями, которые выражают оппозицию в отношении поддержки Киева.

Читайте также:

В Словакии озвучили возмутительный факт об беженцах с Украины

План Путина по Украине начал осуществляться, пишут СМИ

Президент Словакии выступила против оказания военной помощи Украине
#правительство
#словакия
Читайте нас в
«Накидка» российских танков показала способность отклонять ракеты Javelin
РИА Новости: покрытие «Накидка» российских танков может отражать ракеты Javelin
07 октября 2023, 06:19

Фото: iStock/cla78

Специальное маскировочное покрытие под названием «Накидка», разработанное для российских танков Т-90М «Прорыв-3», продемонстрировало способность отражать ракеты, выпущенные из американской противотанковой ракетной системы Javelin, в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.
«Накидка» представляет собой сложный маскировочный материал, который устанавливается поверх танков, по сути, как защитное покрытие. Этот материал способен уменьшать видимость боевых машин как в инфракрасном, так и радиолокационном диапазонах, что делает ракетное наведение противотанковых ракет Javelin менее эффективным.

Источник также подчеркнул, что эффективность «Накидки» может быть увеличена при использовании дополнительных дымовых и аэрозольных средств для создания маскировочных завес.

Читайте также:

Российские танки Т-90М применили «Тельник» в ходе СВО

США намерены провести семинары по гражданской активности в Сербии

Солдаты ВСУ жалуются на российские танки и артобстрелы
#танки
#всу
Читайте нас в
В Истринском городском округе отразили атаку беспилотника
Собянин: в Истринском городском округе силы ПВО отразили атаку беспилотника
07 октября 2023, 05:26

Фото: iStock/aapsky

Мэр Москвы Сергей Собянин у себя в телеграм-канале объявил о том, что силы ПВО в Истринском городском округе успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата, направленного в сторону Москвы.
По его данным, инцидент не привел к разрушениям или пострадавшим, и на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Следует отметить, что украинские военные периодически осуществляют атаки с применением дронов на приграничные регионы России, включая Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.

Читайте также:

ПВО сбила беспилотник в десяти километрах от побережья Крыма

Минобороны: В Курской области сбили беспилотник ВСУ

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
#военные
#беспилотник
#специалисты
#инцидент
#крым
#регионы
#пво
Читайте нас в
На Западе рассказали о серьезном ударе России
NRK: Россия поставила Запад перед выбором в вопросе поставок оружия Украине
07 октября 2023, 04:45

Фото: iStock/Olena_Z

Военные операции на Украине привели к значительному исчерпанию запасов вооружений на Западе, заставив страны скрыть фактический объем поставок оружия для Украины. Это утверждение было сделано старшим преподавателем разведки Норвежского оборонного колледжа в беседе с изданием NRK, однако его личность не была раскрыта.
Эксперт сообщил, что в некоторых странах отсутствует до половины определенных систем вооружения из-за их передачи Украине. Отчетливое количество поставок и их воздействие на боевой баланс стран остаются тайной. По его мнению, конфликт на Украине создал ситуацию, в которой Запад поставляет больше оружия, чем может произвести сам. Это делает восстановление собственных военных ресурсов для стран сложной задачей.

Читайте также:

Зеленский сделал странное заявление о России

«Нам не спрятаться»: офицер ВСУ пожаловался на российские дроны

Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане
#эксперт
#конфликт
#флаг
#заявление
#всу
#зеленский
#запад
#вооружения
Читайте нас в
«Нам не спрятаться»: офицер ВСУ пожаловался на российские дроны
Офицер ВСУ Солонько: от российских беспилотников невозможно спрятаться
07 октября 2023, 04:20

Фото: iStock/Olena_Z

Украинский офицер Александр Солонько подчеркнул, что российские беспилотные летательные аппараты, такие как «Орлан», непрерывно наблюдают за действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В интервью NV.ua он подчеркнул, что эти беспилотники выполняют роль системы воздушной разведки, ориентируют артиллерию, наблюдают за движением войск и целями. По его словам, такая постоянная наблюдательность означает, что ВСУ лишены возможности совершать скрытные перемещения и оставаться незамеченными.

Солонько также отметил, что любое действие со стороны ВСУ тут же привлекает огонь российской артиллерии. Кроме того, он подчеркнул, что Вооруженные силы России всегда имеют информацию о потенциальных местоположениях украинских военных подразделений.

Читайте также:

Сальдо: ВСУ стягивают западную технику для форсирования Днепра

Штаб ВСУ под Соледаром уничтожен российской высокоточной планирующей бомбой

Новости СВО: где идут активные бои и какое оружие применяют ВСУ
#оружие
#интервью
#сво
#всу
Читайте нас в
«Не можем воевать». На Украине рассказали об усталости от конфликта
Washington Post: украинцы устают от конфликта с Россией
07 октября 2023, 03:53

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

На Украине начинают проявляться признаки усталости от продолжающегося конфликта с Россией, отмечает колумнист из Washington Post Дэвид Игнатиус. В своей статье, он отмечает, что сейчас украинцы всё чаще высказывают желание завершить этот конфликт.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился мнением о том, что население Украины переживает усталость от продолжительного конфликта и начинает осознавать сложность ситуации. В прошлом году существовала излишняя уверенность, но сейчас украинцы почувствовали, что они сталкиваются с долгим и изматывающим военным конфликтом, подчеркивает он.

Также Игнатиус отмечает ожесточенные дебаты в Украинской Раде, в ходе которых некоторые парламентарии поднимали вопрос о возможности отказаться от претензий на Крым и принимали более реалистичную позицию в отношении сложной ситуации на переднем крае.

Читайте также:

Солдаты ВСУ сдались в плен после приказа удерживать позиции без снарядов

ВС России подбили автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

«Скоро совсем не останется мужчин»: В США предрекли демографический кризис на Украине
#сша
#автомобиль
#крым
#министр
#население
#кризис
#солдаты
#всу
Читайте нас в
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
07 октября 2023, 03:35

Фото: istockphoto/RamonCast

В Одессе были слышны взрывы, сообщает Telegram-канал издания «Общественное».
Кроме того, в регионе была объявлена воздушная тревога.

С начала 10 октября регулярно происходят удары российской армии по объектам оборонной промышленности, военному управлению, связи и энергетическим системам Украины. Президент России Владимир Путин объявил, что эти действия являются ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на гражданскую инфраструктуру в России. В результате таких инцидентов воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда распространяется на всю страну.

Читайте также:

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Последние новости СВО: обстановка на фронте, где закрепились ВС РФ

В Киеве прогремел взрыв
#владимир путин
#президент
#теракт
#взрыв
#тревога
#новости
#сво
#воздушная тревога
Читайте нас в
Достижения.рф