Гладков: Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Фото: сайт Кремля
Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате падения обломков, в одном из частных домов повреждена крыша. Сейчас сотрудники оперативных и аварийных служб находятся на месте. Они занимаются оценкой нанесенного ущерба.
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