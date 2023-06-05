Гладков: Над Белгородом сработала ПВО

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
В небе над Белгородом сработала система ПВО
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в небе над Белгородом сработала система ПВО, сообщает «РИА Новости».
По словам Гладкова, воздушная цель была успешно отбита на подлете к городу.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, как врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что за последние дни российским силам удалось отразить несколько атак ВСУ на Авдеевском направлении.
По словам Гладкова, воздушная цель была успешно отбита на подлете к городу.
Ранее «Радио 1» сообщало, как врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что за последние дни российским силам удалось отразить несколько атак ВСУ на Авдеевском направлении.
Евгения Парфентьева