Гладков: над Белгородской областью сбили шесть украинских беспилотников

Фото: сайт Кремля
Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбила шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве над Белгородом и Белгородским районом, написал у себя в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее в тот же вечер Министерство обороны сообщило о том, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.
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