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Гладков: над Белгородской областью сбили шесть украинских беспилотников

05 октября 2023, 23:36
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбила шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве над Белгородом и Белгородским районом, написал у себя в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков уточнил, что на данный момент нет информации о пострадавших, а оперативные службы проводят дополнительное расследование для выяснения возможных последствий на земле.

Ранее в тот же вечер Министерство обороны сообщило о том, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

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#воздушная тревога
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В Пентагоне назвали оставшуюся для помощи Украине сумму
У США осталось 7 млрд долларов для военной помощи Украине
05 октября 2023, 23:28

Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu

Общая сумма доступных средств для использования Соединенными Штатами в качестве помощи для Украины составляет приблизительно семь миллиардов долларов, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что около 5,4 миллиарда долларов были выделены благодаря перераспределению ранее выделенных средств для помощи Украине, и ещё около 1,6 миллиарда долларов предназначены для восстановления израсходованных ресурсов.

При этом Райдер отметил, что нельзя точно сказать, будет ли этого достаточно для поставки Вооруженным силам Украины тактических ракет ATACMS, так как на данный момент соответствующее решение не было принято.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты планируют продолжить взаимодействие с Конгрессом США с целью выделения дополнительных средств для военной поддержки Украины. В случае неотложной необходимости всегда существует возможность перераспределения средств из других программ.

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На Украине осознали горькую правду о будущем ВСУ
Депутат Рады Устинова: Без помощи США у ВСУ скоро закончится оружие
05 октября 2023, 22:00

Фото: iStock/Diy13

Через месяц-полтора у ВСУ закончится оружие, если США не проголосуют за выделение дополнительной помощи Киеву, заявила депутат Верховной Рады, заявила председатель парламентской спецкомиссии по вопросам мониторинга получения и использования западного вооружения Александра Устинова, ее цитирует «Страна.ua».
«Пять миллиардов — это исключительно, чтобы забрать то, что уже есть в стоках на территории США, и поставить в Украину. Но за эти деньги невозможно купить что-нибудь у наших зарубежных партнеров и прислать нам», - прокомментировала ситуацию Устинова. 

Она также отметила, что только на одно оружие Киев ежемесячно тратит три миллиарда долларов. 

Ранее колумнист агентства Блумберг Хэл Брэндс заявил, что Украина не сможет предпринять крупное наступление в 2024 году, если США окажутся неспособны помогать Киеву.

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#сво
#всу
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МО: Над Курской области сбили украинский беспилотник
05 октября 2023, 21:40

Фото: iStock/vadimrysev

Украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Курскую область, был уничтожен силами ПВО, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Пятого октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Отмечается, что беспилотник был ликвидирован с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

Ранее в МО РФ рассказали, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Попытка атаки была совершена 5 октября около 15.00 по московскому времени.

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#беспилотник
#бпла
#рф
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Путин ответил на вопрос о конце СВО
Путин о конце СВО: Дело в гарантии безопасности народов России
05 октября 2023, 21:22

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о завершении СВО, на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми», - прокомментировал ситуацию Путин.

Он также отметил, что этот вопрос - крайне сложный и комплексный. 

Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска продвинулись на полях специальной военной операции на 300-1600 метров на 12 участках на линии соприкосновения.

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#сво
#россия
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«Ростех» начал поставку в войска первой партии артиллерийских орудий «Флокс»
05 октября 2023, 20:53

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

«Ростех» начал поставки в войска первой партии новых самоходный артиллерийских установок «Флокс» на колесной базе калибра 120-мм. Об этом сообщили в корпорации.
Сообщается, что орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости, что способствует быстрой смене огневой позиции поле нескольких выстрелов. По мнению индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, новое орудие служит пушкой и минометом.

Оздоев отметил, что такой вид орудия доступен и востребован в ВС России. САУ «Флокс» обладает бронированной кабиной и отсеками для боеприпасов.

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#вс рф
#оружие
#ростех
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ВС РФ продвинулись на 12 участках линии боевого соприкосновения, заявил Путин
Путин: ВС России продвинулись на 12 участках на линии соприкосновения в зоне СВО
05 октября 2023, 20:32

Фото: kremlin.ru

Российской армии удалось продвинуться на 12 участках линии боевого соприкосновения на полях специальной военной операции, заявил глава РФ Владимир Путин.
«На 12 участках на линии соприкосновения в зоне СВО российские войска продвинулись, где-то на 300-1600 метров», - прокомментировал ситуацию Путин. 

Ранее глава РФ заявил, что с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек. Это санитарные, безвозвратные потери. 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса.

Президент также отметил, что уже несколько тысяч бойцов, которые ранее служили в частной военной компании «Вагнер», подписали контракт с Минобороны РФ.

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Шольц пообещал Зеленскому передать еще один ЗРК Patriot
DPA: Шольц пообещал Зеленскому еще одну систему Patriot
05 октября 2023, 20:15

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Германия передаст Украине еще один зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщает агентство DPA.
Такое обещание Шольц сделал в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. Сообщается, что ЗРК Patriot будет передан для зимних месяцев. 

Ранее сообщалось, что Испания предложила Украине дополнительные шесть систем противовоздушной обороны HAWK якобы для защиты поставок зерна.

Напомним, Владимир Зеленский прилетел с визитом в Испанию , чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества. Сообщается, что Зеленский будет просить у западных стран помощи в укреплении противовоздушной обороны. 

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#шольц
#пво
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СМИ: Испания предложила ВСУ системы ПВО HAWK для защиты поставок зерна
Reuters: Испания предложила ВСУ шесть систем ПВО HAWK для защиты поставок зерна
05 октября 2023, 20:00

Фото: iStock/Alberto Masnovo

Испания предложила Украине дополнительные шесть систем противовоздушной обороны HAWK якобы для защиты поставок зерна. Об этом сообщает агентство Reuters.
Напомним, испанские власти в ноябре 2022 года объявили о том, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прилетел с визитом в Испанию , чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества. Сообщается, что Зеленский будет просить у западных стран помощи в укреплении противовоздушной обороны. Также он заявил, что «уже есть основа для новых договоренностей с партнерами».

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Путин раскрыл реальные потери Киева с начала контрнаступления
Путин: С 4 июня ВСУ потеряли более 90 тысяч человек
05 октября 2023, 19:12

Фото: kremlin.ru

За время контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли свыше 90 тысяч человек, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Сейчас только с начала так называемого контрнаступления, это последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек. Это санитарные, безвозвратные потери. 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса», - прокомментировал ситуацию Путин. 

При этом, в настоящий момент западная поддержка Украине начинает медленно таять. Её главные союзники отказываются продолжать спонсировать конфликт. Сперва Венгрия, Польша и Словакия отказались продлять разрешение на импорт украинского зерна в свои страны, затем США вычеркнули пункт о военной помощи Украине из временного бюджета государства.

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