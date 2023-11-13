Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Гладков опроверг заход украинской ДРГ в Белгородскую область

Гладков опроверг заход украинской ДРГ в Белгородскую область

13 ноября 2023, 10:06
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о прорыве украинской ДРГ на территорию Шебекинского округа минувшей ночью.
На оперативном заседании он обратился вопросом о происшествии к первому заместителю главы Шебекинского округа Андрею Ноздрачеву Ноздрачев, однако он ответил отрицательно.

«То есть еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт», - отметил Гладков.


Напомним, ранее сообщалось, что украинская ДРГ попыталась ворваться в Белгородскую область, выдавая себя за российских солдат. По информации СМИ, дерзкая попытка прорыва произошла около 07:00 утра 13 ноября. Украинские боевики ломились на территорию Белгородской область на автомобиле УАЗ с нарисованной буквой Z на борту. Таким образом диверсанты попытались выдать себя за российских солдат, однако, были вычислены и ликвидированы в районе города Шебекино.

Читайте также:

Новости СВО: ликвидация лучшего танкиста и где были сорваны попытки ротаций ВСУ

МО: Российские военные уничтожили группировку ВСУ под Артемовском FPV-дроном

ВС РФ ликвидировали в Запорожье «лучшего танкиста Украины» Гацанюка
#сми
#информация
#солдат
#белгород
Читайте нас в
Минобороны аннулировало новость о переброске группировки «Днепр» на выгодные позиции
РИА Новости: Минобороны РФ аннулировало новость о перегруппировке войск
13 ноября 2023, 11:05

Фото: iStock/ANGHI

Минобороны РФ аннулировало новость о переброске группировки войск «Днепр» на более выгодные позиции. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ведомство оценило ситуацию и приняло решение перебросить группировку войск «Днепр» на более выгодные позиции. Таким образом, будет освобождена часть сил, которую планировалось задействовать на других направлениях. 

В итоге, в Минобороне сообщили, что данное сообщение аннулировано.

Также в этот день была опровержена информация о том, что украинская ДРГ пыталась ворваться в Белгородскую область, выдавая себя за российских солдат. Губернатор региона сообщил, что это фейковая информация. 

Читайте также:

Группировку войск «Днепр» перебросят на более выгодные позиции к востоку от Днепра

Гладков опроверг информацию о заходе украинской ДРГ в Белгородскую область

Российские военные уничтожили наемников «Избранной роты» из США и Австралии
#минобороны рф
#военные
#спецоперация
#россия
#украина
Читайте нас в
Группировку войск «Днепр» перебросят на более выгодные позиции к востоку от Днепра
МО РФ: Группировку «Днепр» перебросят на более выгодные позиции
13 ноября 2023, 10:55

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Минобороны России заявили о переброски группировки войск «Днепр» на более выгодные позиции к востоку от Днепра.
Напомним, в конце октября новым командующим группировки «Днепр» был назначен командующий ВДВ Михаил Теплинский.


«Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра», - заявили в оборонном ведомстве России.

При этом уточняется, что после проведения перегруппировки, часть военнослужащих из «Днепра» будут переброшены на другие направления для проведения наступления.

Читайте также:

МО: Российские военные уничтожили группировку ВСУ под Артемовском FPV-дроном

Минобороны: Российская система ПВО сбила украинский МиГ-29 в районе Запорожья

Бронегруппа ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском — Минобороны
#вдв
#минобороны рф
#сво
#вс рф
Читайте нас в
«Что-то попроще»: Запад больше не хочет отправлять своё вооружение на Украину
Forbes: Запад сомневается в продолжении поставок вооружения на Украину
13 ноября 2023, 10:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Западные страны сомневаются в своих намерениях по дальнейшей поставке своего вооружения на Украину, об этом пишет американское издание Forbes.
По информации Forbes, сейчас западные союзники Киева намерены отправить на Украину переделанные в Чехии старые советские танки второго поколения Т-72М.

Чешская компания CSG Defense на своём заводе должна будет заменить в старых машинах двигатель и часть электроники, а также установить более современную броню. 

Отмечается, что в настоящий момент у Вооруженных сил Украины осталось порядка 305 западных танков. Власти Дании планируют передать чешской CSG Defense около 15 стареньких ​Т-72М, чтобы их также смогли переделать и отправить Киеву.

Читайте также: 

Украинская ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область на УАЗе с буквой Z

МО: Российские военные уничтожили группировку ВСУ под Артемовском FPV-дроном

ВС РФ ликвидировали в Запорожье «лучшего танкиста Украины» Гацанюка

 
#танки
#сво
#украина
#всу
#чехия
Читайте нас в
Новости СВО: ликвидация лучшего танкиста и где были сорваны попытки ротаций ВСУ
13 ноября 2023, 10:08

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Несмотря на потери среди личного состава, ВСУ продолжают идти в штурмы и осуществляют попытки вылазки в составе диверсионных групп. Российские бойцы отражают атаки противника и отбрасывают боевиков от границы. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, как был ликвидирован «лучший танкист» ВСУ.

ВС РФ уничтожили группировку ВСУ под Артемовском


Воздушно-десантные войска Российской Федерации с помощью FPV-дрона уничтожили группу украинских боевиков под Артемовском, об этом сообщает Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что оператор БПЛА обнаружил грузовое авто противника и группу ВСУ, которая пыталась укрыться в одной из воронок от разрыва снарядов. Личный состав ВСУ был уничтожен точным попаданием дрона.


В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском
В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском

Группировка «Восток» пресекла 5 попыток ротации ВСУ


Начальник пресс-центра «Востока» Олег Чехов сообщил, что российские бойцы из группировки «Восток» пресекли пять попыток ВСУ провести ротацию на Донецком направлении, пишет издание РИА Новости. Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить 80 украинских боевиков и семь миномётных расчётов противника.

Ликвидирован «лучший танкист Украины» Гацанюк


Пресс-служба городского совета города Погребище Винницкой области сообщила о гибели командира экипажа танка ВСУ Максима Гацанюка. По информации телеканала «Первый Харьковский», танкист был убит в селе Соколовка Запорожской области. «Лучший танкист» Гацанюк был известен своими громкими высказываниями в эфире украинского телевидения о том, что ВСУ осталось «совсем немного для победы». По некоторым данным, он был ликвидирован еще 8 ноября.

ВСУ атаковали таможенный пост Крупецкий в Курской области


Противник предпринял попытку обстрела таможенного поста Крупецкий в Курской области. ВСУ атаковали строение из 122-миллиметровой гаубицы, сообщает телеграм-канал Shot. По информации портала, целью боевиков был один из складов временного хранения таможни.

В результате ударов серьезных разрушений нет, жертв удалось избежать.

Украинская ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область на УАЗе с буквой Z
Украинская ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область на УАЗе с буквой Z

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область


Российские пограничники обнаружили группу украинских диверсантов из пяти человек в районе хутора Старый Волоконовского района. ДРГ пыталась пересечь границу, однако российские пограничники пресекли попытку вылазки оружейным огнем. Противник был отброшен от границы. Среди диверсантов есть убитые и раненые, передает портал Shot.

Последние новости СВО


Активизировались бои на Соледарском направлении. ВС РФ продолжают наступление на Клещеевку. На восточных окраинах населенного пункта российским военным удалось установить контроль, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

На Херсонском направлении продолжаются бои на левом берегу Днепра. Противник попытался расширить зону контроля и зайти вглубь лесного массива, однако попал в засаду ВС РФ.

Безуспешную попытку наступления ВСУ предприняли в районе Красногоровки, однако огнем российской артиллерии были отброшены назад.

На Запорожском направлении украинские войска перешли к методичным попыткам взять инициативу на ранее занятом плацдарме в районе Токмака, пишет портал WarGonzo. Несмотря на плотный огонь российских войск, противник также стремится продвинуться в районе Ровного и Вербового, но безуспешно. 

Читайте также:

Экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ назвал численность украинской армии

Украинские военные заминировали границы с Россией и Белоруссией

В Госдуме заявили о готовности России к диалогу с Залужным
#минобороны рф
#военные
#бпла
#всу
#вс рф
#сво
#украина
#танки
Читайте нас в
Украинская ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область на УАЗе с буквой Z
13 ноября 2023, 08:53

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинская ДРГ попыталась ворваться в Белгородскую область, выдавая себя за российских солдат, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, дерзкая попытка прорыва произошла около 07:00 утра 13 ноября. Украинские боевики ломились на территорию Белгородской область на автомобиле УАЗ с нарисованной буквой Z на борту. Таким образом диверсанты попытались выдать себя за российских солдат, однако, были вычислены и ликвидированы в районе города Шебекино. 

Как отметили в Mash, украинская ДРГ состояла из семи человек. При этом, в рядах российских военных жертв нет. 

Другая украинская диверсионно-разведывательная (ДРГ) группа из пяти человек пыталась прорваться на территорию Белгородской области 11 ноября. Российские пограничники обнаружили противника около 5:30 утра в районе хутора Старый Волоконовского района.

Читайте также: 

SHOT: Украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область

Российские военные рассказали о пленении 11 солдат ВСУ в бою на Днепре

Бронегруппа ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском — Минобороны
#всу
#белгород
#вс рф
#сво
Читайте нас в
МО: Российские военные уничтожили группировку ВСУ под Артемовском FPV-дроном
13 ноября 2023, 07:18

Фото: iStock/vadimrysev

Воздушно-десантные войска Российской Федерации (ВДВ) уничтожили группировку Вооруженных сил Украины под Артёмовском с помощью FPV-дрона, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил грузовой автомобиль ВСУ, двигающийся по дороге, а также группу украинских боевиков, пытающихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов после неудачного штурма наших позиций», - рассказали в оборонном ведомстве. 

В Минобороны уточнили, что наводчику удалось успешно скорректировать траекторию устройства и направить его точно в цель. В результате, как личный состав пытавшихся укрыться ВСУ, так и их автомобиль, были ликвидированы. 

Эта конкретная операция была проведена на артёмовском направлении, однако, в ведомстве отметили, что с помощью беспилотников российские силы методично уничтожают украинскую пехоту на всех направлениях линии боевого соприкосновения. 

Читайте также: 

Группировка «Восток» пресекла 5 попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ ликвидировали в Запорожье «лучшего танкиста Украины» Гацанюка

WSJ: Новая фаза военного конфликта таит в себе особую опасность для Киева
#операция
#автомобиль
#оператор
#всу
#минобороны
#дрон
#беспилотник
#вс рф
#сво
Читайте нас в
Группировка «Восток» пресекла 5 попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении
13 ноября 2023, 05:21

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Военнослужащие ВС РФ из группировки «Восток» пресекли пять попыток украинских военных провести ротацию на южнодонецком направлении СВО, а также уничтожили 80 военнослужащих и семь миномётных расчётов противника. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра «Востока» Олег Чехов.
«На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресекли пять попыток ротации подразделений ВСУ в районах севернее Никольского, Угледара и Старомайорского», — сказал Чехов.

Авиация и артиллерия нанесли удары по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 128-й бригады теробороны ВСУ в районах Янтарного, Угледара, Старомайорского, Шахтёрского, Водяного и Новомихайловки. В результате ВСУ потеряли свыше 80 человек (считая как убитых, так и раненых), а также две БМП, а также 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

На краснолиманском направлении поражены 8 скоплений живой силы и техники ВСУ

На южнодонецком направлении СВО сорвано 8 попыток ротации украинских военных

Группировка «Запад» сорвала попытки ротации ВСУ в районе Синьковки
#всу
#сво
#вооружённые силы рф
Читайте нас в
ВС РФ ликвидировали в Запорожье «лучшего танкиста Украины» Гацанюка
13 ноября 2023, 01:34

Фото: iStock/joyt

Военнослужащие российской армии уничтожили экипаж танка Вооружённых сил Украины (ВСУ), которым командовал «лучший украинский танкист» Максим Гацанюк. О его смерти сообщила пресс-служба городского совета города Погребище Винницкой области.
Как пишет телеканал «360», кроме звания «Лучший танкист Украины» Гацанюк был известен многочисленными выступлениями в эфире украинского национального телевидения. Там он рассказывал, что ВСУ «осталось всего ничего» до победы в конфликте с Россией.

Телеканал «Первый Харьковский» уточняет, что Гацанюк был убит в селе Соколовка Запорожской области ещё 8 ноября.

Ранее сообщалось, что на Украине под Житомиромв результате столкновения двух МиГ-29 ВСУ погиб самый медийный лётчик страны — «Джус», регулярно раздававший интервью зарубежным СМИ, где его представляли как аса, или «призрака Киева»

Читайте также:

Readovka: На Украине в результате столкновения двух МиГ-29 ВСУ погиб самый медийный лётчик страны — «Джус»

Помощник главкома ВСУ Залужного убит взрывом гранаты у себя дома

RV: Чемпион Украины по кикбоксингу Бордусь погиб на запорожском направлении в зоне СВО
#танки
#всу
#вооружённые силы рф
#гибель
Читайте нас в
Экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ назвал численность украинской армии
Экс-глава пресс-службы ВСУ сказал, что в армии Украины служит 1,3 млн человек
12 ноября 2023, 19:51

Фото: istockphoto/Olena_Z

Бывший руководитель пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев назвал численность украинской армии. По его словам, в воинских частях служат 1,3 миллиона человек.
Такую цифру Селезнев назвал в интервью информационному агентству ТСН, добавив, что всем им нужны оружие, продовольствие и обмундирование. Он не уточнил, является ли она его личной оценкой,  или же он опирается на какие-то официальные данные. Командование ВСУ информацию на этот счет не разглашает.

По словам бывшего главы пресс-службы военного ведомства, перспективы ВСУ на данном этапе конфликта выглядят довольно туманными, так как существуют реальные сложности с выделением Украине необходимого ей количества оружия и боеприпасов со стороны западных партнеров. Из-за этого возникают проблемы должного снабжения войск. Селезнев также добавил, что возможности украинской военной промышленности стали больше, чем полтора года назад, однако они не покрывают существующих потребностей.

Читайте также:

Женщины на Украине вышли на митинги с требованием демобилизации

WSJ: Новая фаза военного конфликта таит в себе особую опасность для Киева

Азаров заявил, что Украина планомерно погружается в 1937 год
#оружие
#продовольствие
#данные
#интервью
#счёт
#всу
#украина
Читайте нас в
Достижения.рф