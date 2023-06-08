Гладков: под обстрел ВСУ попала Новостроевка-Вторая

Фото: Сайт Кремля
Губернатор Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попала Новостроевка-Вторая Белгородской области
Населённый пункт Новостроевка-Вторая белгородской области попал под обстрел Вооружённых сил Украины. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его данным, жертв и раненых в результате обстрела не было. Кроме повреждений зданий, осколок снаряда попал в газовую трубу.
Ранее сообщалось, что два села в Краснояружском районе Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе Вооружённых сил Украины. Один из беспилотников ударил по населённому пункту Староселье. Раненых и жертв нет, но был повреждён инфраструктурный объект.
«Есть повреждения на территории производственной базы: посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора», — добавил глава области.
Ранее сообщалось, что два села в Краснояружском районе Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе Вооружённых сил Украины. Один из беспилотников ударил по населённому пункту Староселье. Раненых и жертв нет, но был повреждён инфраструктурный объект.
Андрей Гаврилов