Гладков: при обстреле Белгородской области подросток получил контузию

Фото: Фотобанк Московской области
Губернатор Гладков: 14-летний подросток при обстреле Белгородской области получил контузию
При обстреле Вооружёнными силами Украины Грайворонского городского округа Белгородской области 14-летний подросток получил контузию. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Врачи уже оказали мальчику необходимую медицинскую помощь. Сейчас пострадавшего направили в областную больницу для дальнейшего лечения.
Ранее сообщалось, что второй раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны.
Кроме того, Гладков допустил, что в селе Новая Таволжанка осталось около ста мирных жителей. Губернатор заявил, что сейчас из-за обстрелов войти в населенный пункт и проверить информацию о количестве оставшихся там людей невозможно.
«В селе Глотово есть один пострадавший — мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию», — подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что второй раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны.
Кроме того, Гладков допустил, что в селе Новая Таволжанка осталось около ста мирных жителей. Губернатор заявил, что сейчас из-за обстрелов войти в населенный пункт и проверить информацию о количестве оставшихся там людей невозможно.
Андрей Гаврилов