Гладков: При обстреле села Козинка пострадали 11 жилых домов

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В результате обстрела ВСУ села Козинка в Гайворонском округе Белгородской области пострадали 11 жилых домов. Кроме того, частичные повреждения получили линии газоснабжения и электропередачи.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также уточнил, что всего в населенном пункте зафиксировано восемь прилетов артиллерийских мин. Кроме домовладений и коммуникаций, повреждения также получил один легковой автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.
Глава региона добавил, что на месте в настоящее время работает специальная комиссия, которая занимается обследованием повреждений и оценкой нанесенного ущерба. По словам Вячеслава Гладкова, аварийно-ремонтные бригады смогут приступить к устранению последствий обстрела сразу, как только получат соответствующее разрешение.
Село Козинка Гайворонского округа находится всего в нескольких метрах от государственной границы России и Украины.
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Глава региона добавил, что на месте в настоящее время работает специальная комиссия, которая занимается обследованием повреждений и оценкой нанесенного ущерба. По словам Вячеслава Гладкова, аварийно-ремонтные бригады смогут приступить к устранению последствий обстрела сразу, как только получат соответствующее разрешение.
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Александр Бойцов