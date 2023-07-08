Гладков: При обстреле Шебекино пострадал мирный житель

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«В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 20 снарядов из РСЗО «Град». Есть пострадавший – мужчина с рваной раной надбровной области. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась, отправлен домой на амбулаторное лечение», - прокомментировал ситуацию Гладков.
Ранее Гладков заявил, что восстановление города Шебекино пришлось приостановить из-за непрекращающихся обстрелом Вооруженных сил Украины.
«После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения», - рассказал он.Читайте также:
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