Гладков: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

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Беспилотник самолетного типа был сбит в небе над Белгородской областью, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - прокомментировал ситуацию Гладков.
При этом, только за одни сутки 16 октября над Белгородской областью были сбиты четыре БПЛА самолетного типа, по хутору Панков выпущено 4 минометных снаряда, по МАПП «Шебекино» – 5 гранатометных выстрелов, по хутору Балки – 2 минометных снаряда, по селу Долгое был открыт огонь из ствольной артиллерии (зафиксировано как минимум 5 прилетов).
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Евгения Парфентьева