Гладков: ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

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Российские системы ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать Белгородскую область, заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - прокомментировал ситуацию Гладков.
Вчера обстрелу подверглось белгородское село Таволжанка. Без света остались жители двух населенных пунктов.
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