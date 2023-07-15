Гладков: ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородом

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о двух воздушных целях, сбитых ПВО над Белгородом.
«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал он.
Губернатор также уточнил, что по предварительной информации жертв нет.
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