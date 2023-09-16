Гладков: село Долгое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке украинских войск с помощью дрона-камикадзе.
По информации губернатора, повреждена водонапорная башня. Пострадавших в результате атаки нет.
Напомним, российский беспилотник уничтожил разведывательный дрон ВСУ, об этом рассказал боец разведгруппы «Ночные охотники». По его словам, это произошло на Купянском направлении в Харьковской области, где он вместе с группой выполнял боевое задание.
Ранее губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что на территории Ливенского района Орловской области сбит БПЛА. Отмечается, что беспилотник был сбит средствами РЭБ. По данным губернатора, повреждений и пострадавших нет.
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Напомним, российский беспилотник уничтожил разведывательный дрон ВСУ, об этом рассказал боец разведгруппы «Ночные охотники». По его словам, это произошло на Купянском направлении в Харьковской области, где он вместе с группой выполнял боевое задание.
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Екатерина Коршунова