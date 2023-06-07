Гладков: Шебекино накрыли из РСЗО «Град»

Фото: РИА Новости//Таисия Лисковец
Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град»
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино из РСЗО «Град».
По словам главы региона, в результате обстрела пострадавших нет.
Он уточнил, что обстрел города до сих пор продолжается.
Ранее Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попало село Графовка Шебекинского округа. Пострадавших в ходе атаки нет. Обстрел населенного пункта также велся из РСЗО «Град».
По словам главы региона, в результате обстрела пострадавших нет.
«Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города», - добавил Гладков.
Он уточнил, что обстрел города до сих пор продолжается.
Ранее Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попало село Графовка Шебекинского округа. Пострадавших в ходе атаки нет. Обстрел населенного пункта также велся из РСЗО «Град».
Элина Позднякова