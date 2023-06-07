Гладков: Шебекино накрыли из РСЗО «Град»

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе не видят рисков возможных провокаций на Запорожской атомной электростанции с одной из конфликтующих сторон. Так он прокомментировал информацию о том, что готовится атака на ЗАЭС, передает румынский телеканал Digi 24.