Гладков: Системы ПВО сработали по двум воздушным целям над Белгородом

По словам губернатора, последствия «на земле» сейчас уточняются

Системы противовоздушной обороны сработали по двум воздушным целям в Белгороде, последствия на земле уточняются. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



