Гладков: Системы ПВО сработали по двум воздушным целям над Белгородом

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
По словам губернатора, последствия «на земле» сейчас уточняются
Системы противовоздушной обороны сработали по двум воздушным целям в Белгороде, последствия на земле уточняются. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщал об обстреле города Шебекино из РСЗО «Град». Так, по словам главы региона, в результате обстрела пострадавших нет. На тот момент он уточнял, что работа украинской артиллерии по городу продолжается.
Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщал, что в Суджанском районе российские пограничники с помощью системы РЭБ устроили украинскому разведывательному беспилотнику «Лелека-100» вынужденную посадку.
Ранее Гладков сообщал об обстреле города Шебекино из РСЗО «Град». Так, по словам главы региона, в результате обстрела пострадавших нет. На тот момент он уточнял, что работа украинской артиллерии по городу продолжается.
Артем Путинцев