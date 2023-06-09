Гладков: В Белгороде на офисное здание рухнул беспилотник и загорелся

Фото: Telegram-канал В. Гладкова
По его словам, при падении БПЛА не взорвался, однако возгорание все же произошло. Огонь был оперативно потушен.
«Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что на месте происшествия находится мэр Белгорода Валентин Демидов, а также все оперативные службы города.
Ранее сообщалось, что в Белгороде упали обломки неизвестного летательного объекта.