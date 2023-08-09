Гладков: В белгородском селе Колотиловка упал неустановленный объект

Фото: Telegram-канал В. Гладкова
Утром 9 августа в белгородском селе Колотиловка Краснояружского района при падении неустановленного объекта один мирный житель получил осколочное ранение. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что осколочное ранение стопы получил один мужчина. Ему оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации пострадавший отказался. ⠀
Читайте также:
В Белгороде система ПВО сбила украинский беспилотник
В Курской области обнаружили беспилотник со взрывным устройством
Членам территориальной самообороны в Белгородской области выдали оружие
Элина Позднякова