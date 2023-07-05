Гладков: в Белгородской области сформируют второй полк теробороны в три тысячи человек

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира на странице во «ВКонтакте» сообщил о формировании второго полка территориальной самообороны, состоящего из 3 тысяч человек.
Он отметил, что вопрос вооружения этого полка находится на стадии решения.
Губернатор не стал раскрывать подробности, но подчеркнул, что идет формирование второго полка территориальной самообороны с численностью в 3 тысячи человек.
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В течение больше чем полгода происходило большое количество тренировок. Мы купили отличное обмундирование, снаряжение, они сейчас готовы, вопрос в оружии. Могу сказать, что вопрос частично решен. Через неделю мы в рамках своих полномочий, такая возможность оказалось, что есть. Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы..., они будут вооружены, - заявил Гладков.
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Артем Кузьмин