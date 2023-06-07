Гладков: В Новой Таволжанке нет противника

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
Губернатор Белгородской области сообщил об отсутствии противника В Новой Таволжанке
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории Новой Таволжанки противника нет. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, глава региона разместил видео с кадрами посещения населённого пункта.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле города Шебекино из РСЗО «Град». Так, по словам главы региона, в результате обстрела пострадавших нет. На тот момент он уточнял, что обстрелы города продолжаются.
Кроме того, глава региона разместил видео с кадрами посещения населённого пункта.
Мелисса Тимофеева