Гладков: В Новой Таволжанке осталось около ста жителей

Фото: kremlin.ru
В находящемся под обстрелом селе Новая Таволжанка еще остались мирные жители
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков допустил, что в селе Новая Таволжанка осталось около ста мирных жителей, сообщает «РИА Новости».
Губернатор заявил, что сейчас из-за обстрелов войти в населенный пункт и проверить информацию о количестве оставшихся там людей невозможно. Однако, Гладков выразил надежду, что позже им удастся убедить местных жителей покинуть опасный регион.
Напомним, ранее Гладков заявил, что в небе над Белгородом сработала система ПВО. По словам Гладкова, воздушная цель была успешно отбита на подлете к городу.
Ранее «Радио 1» сообщало, как врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что за последние дни российским силам удалось отразить несколько атак ВСУ на Авдеевском направлении.
Губернатор заявил, что сейчас из-за обстрелов войти в населенный пункт и проверить информацию о количестве оставшихся там людей невозможно. Однако, Гладков выразил надежду, что позже им удастся убедить местных жителей покинуть опасный регион.
Ранее «Радио 1» сообщало, как врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что за последние дни российским силам удалось отразить несколько атак ВСУ на Авдеевском направлении.
Евгения Парфентьева