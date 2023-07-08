Гладков: Восстановление Шебекино пришлось приостановить из-за обстрелов ВСУ

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
«После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться», - прокомментировал ситуацию Гладков.
Напомним, минувшей ночью украинские боевики обстреляли Шебекино из РСЗО «Град». По предварительным данным, пострадавших нет.
«Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль», - рассказал Гладков.
Читайте также:
Американский разведчик Риттер назвал захват Storm Shadow «нехорошим днем» для Запада
ВС РФ уничтожили украинский БПЛА из стрелкового оружия в Курской области
Один русский танк посеял панику в рядах ВСУ на Времевском выступе