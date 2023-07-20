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Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Вязовое

20 июля 2023, 10:36

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Утром 20 июля украинская сторона обстреляла село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, никто не пострадал. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

При этом он уточнил, что никто из местных жителей при обстреле не пострадал. Сейчас профильные ведомства занимаются ликвидацией последствий обстрела.

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#Вячеслав Гладков
#Белгородская область
#обстрел
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Риттер: Киев бросает разлагаться своих солдат прямо на поле боя
20 июля 2023, 10:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший американских разведчик Скотт Риттер раскрыл, что киевский режим бросает своих раненых солдат умирать на поле боя, в интервью для YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.
«Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю, и эти тела не похоронены, не подсчитаны как потери, они просто лежат. 60-80 тысяч украинских солдат пропали без вести», - прокомментировал ситуацию Риттер.  

По словам разведчика, бойцы ВСУ просто бросают своих сослуживцев умирать от ран прямо на поле боя, и даже не пытаются предпринять какие-либо попытки к их спасению.  

Ранее Риттер заявил, что армия США не сможет противостоять ВС РФ из-за отсутствия опыта. По мнению разведчика, американцы просто не в состоянии принимать участие в военных операциях, подобным тем, что сейчас разворачиваются на Украине. 

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FT: Российские минные поля подрывают боевой дух ВСУ
#Риттер
#Украинские военные
#Киевский режим
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FT: Российские минные поля подрывают боевой дух ВСУ
20 июля 2023, 10:12

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Минные поля, установленные российскими силами, подрывают не только западную технику, но и боевой дух ВСУ, которые пытаются прорвать российскую оборону. Об пишет газета Financial Times, со ссылкой на украинских военных.
«Никакое военное препятствие не кажется таким устрашающим, как обширные и плотные минные поля России, которые уничтожают поставленную НАТО бронетехнику, ранят солдат и подрывают боевой дух», - пишет издание.

Из статьи также следует, что украинское контрнаступление было очень медленным. При этом украинские военные обвиняют в этом российские минные поля. Уточняется, что американские Bradley и немецкие танки Leopard 2 частично обеспечили защиту, однако минные удары повредили многие из них. После чего ВСУ вынуждены были идти пешком по минным полям под обстрелом ВС РФ, неся большие потери.

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#спецоперация
#контрнаступление
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Рогов: ВС РФ остановили наступление украинских войск в Запорожской области
20 июля 2023, 10:10

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные пресекли наступление Вооруженных сил Украины в районе села Работино, рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
По словам Рогова, ВСУ пытались наступать в районе села Работино на ореховском направлении в Запорожской области. Однако, российским силам удалось остановить вражескую атаку.  

«Противник задействовал для атаки бронетехнику, включая танки, но был остановлен массированным встречным огнем, в том числе с применением авиации и артиллерии, и отброшен в лесопосадки», - прокомментировал ситуацию Рогов.  

Он уточнил, что украинским бойцам не удалось пробиться даже в первую линию обороны. Количество потерь ВСУ устанавливается.

Ранее Рогов заявил, что российские войска пошли в контратаку на Запорожском направлении. По его словам, успешно провести эту контратаку крайне важно стратегически, поскольку через село Жеребянки, которое ВСУ пытаются захватить, открывается оперативная дорога на Энергодар и Токмак.  

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#Рогов
#Наступление ВСУ
#Запорожская область
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БПЛА атаковал вышку сотовой связи в Брянской области
В поселке Чернозёмный Городок Брянской области дрон разбил о вышку сотовой связи
20 июля 2023, 09:53

Фото: iStock/vadimrysev

Беспилотник атаковал вышку сотовой связи в Брянской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, дрон потерпел крушение в поселке Чернозёмный Городок, который расположен примерно в километре от границы с Украиной. Устройство врезалось в вышку сотовой связи, а затем рухнуло на землю.  

Беспилотником оказался FPV-дрон с камерой и подвешенным к нему снарядом. Устройство успешно изъяли и обезвредили.  

В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.  

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Марочко: ВС РФ закрепляются на отбитых позициях ВСУ в Харьковской области
#Брянская область
#Дрон
#Вышка сотовой связи
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Марочко отметил рост числа безвозвратных потерь ВСУ на Краснолиманском направлении
20 июля 2023, 09:28

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Краснолиманском направлении среди ВСУ растёт число безвозвратных потерь.
«Ответные действия наших войск на безуспешные попытки противника прорвать наши оборонительные рубежи обернулись для ВФУ резким ростом безвозвратных потерь», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что это связано с тем, что ВСУ экономят боеприпасы и боевую технику, переданную Украине странами Запада. Кроме того, по словам Марочко, украинские мобилизованные не очень хорошо подготовлены, так как сроки обучения очень сжатые.

Он также рассказал, что российские военные закрепляются на позициях, которые были отбиты у ВСУ в результате успешного наступления в Харьковской области.

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#Андрей Марочки
#ВСУ
#потери
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В ВСУ заявили о повреждении объектов логистики в Одесской области
20 июля 2023, 09:04

Фото: iStock/FelixRenaud

В результате ночной атаки ВС РФ в Одесской области повреждены объекты логистики и административное здание. Об этом рассказала пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
«Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской областях. В Одессе разрушено административное здание. Последствия еще уточняются», - рассказала Гуменюк в эфире телемарафона.

При этом она уточнили, что в Одесской области удары пришлись по складским помещениям и объектам логистики.

Напомним, ранним утром пожары начались после взрывов в Николаеве и Одессе. Об этом сообщили мэры этих украинских городов — Александр Сенкевич и Олег Кипер.

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Марочко: ВС РФ закрепляются на отбитых позициях ВСУ в Харьковской области
20 июля 2023, 08:48

Фото: iStock/aapsky

Российские военные закрепляются на позициях, которые были отбиты у ВСУ в результате успешного наступления в Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, за последние дни ВС РФ смогли сильно продвинуться в глубь обороны ВСУ, а также же по линии соприкосновения. В Харьковской области армии России удалось выбить ВСУ сразу с нескольких позиций. Теперь там оперативно создается плацдарм, который позволит российским бойцам и дальше успешно продвигаться вперед.


«На бывших украинских позициях сейчас военнослужащие ВС РФ закрепляются, ведут инженерные работы по возведению фортификационных сооружений» - написал Марочко в своем Telegram-канале.
При этом он добавил, что одновременно с этим наносятся удары по скоплению живой силы ВСУ, их вооружению и технике.


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#Андрей Марочко
#ВСУ
#спецоперация
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Украинский БПЛА убил 14-летнюю девочку в Крыму во время прогулки
20 июля 2023, 08:18

Фото: iStock/maxim4e4ek

Девочка, погибшая от удара беспилотника ВСУ, гуляла с подружкой в момент взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, погибшая 14-летняя Ира гуляла с подружкой в посёлке Раздольное в Крыму. Беспилотник ударил, когда она проходила мимо магазина. В момент взрыва в здании выбило окна, и девочка получила осколочные ранения брюшной полости и головы.

С множественными травмами ее отвезли в медицинское учреждение около пяти утра, где врачи пытались её реанимировать, однако им это не удалось. Ребенок скончался.

Утром 20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток.

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#Крым
#БПЛА
#удар
#ребенок
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«Гуаньча»: Украина превратилась в ходячего мертвеца
20 июля 2023, 07:31

Фото: iStock/JARAMA

Украине падёт, если страны Запада перестанут оказывать её финансовую и военные поддержку. Так считает военный обозреватель Чэнь Фэн, о чём написал на портале «Гуаньча».
По его мнению, поддержка НАТО Украины не увеличится. Сейчас с отправкой денег и боеприпасов Киеву уже начали возникать трудности. При этом западные страны уже начинают уставать от затянувшегося украинского конфликта и постоянных требований, который выдвигает украинский президент Владимир Зеленский.

«Киев тоже застрял в тупике. Слишком много погибших, государство превратилось в ходячего мертвеца, и, если помощь НАТО прекратится, ему конец», — пишет Чэнь.

По его словам, желание Украины попасть в НАТО и попытаться вернуть Крым и Донбасс не входит в интересы альянса. Таким образом, Зеленский попал в тупик и пребывает в отчаянном положении.

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#Украина
#спецоперация
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