Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Вязовое

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Утром 20 июля украинская сторона обстреляла село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, никто не пострадал. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Осколками снарядов повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
При этом он уточнил, что никто из местных жителей при обстреле не пострадал. Сейчас профильные ведомства занимаются ликвидацией последствий обстрела.
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