Гладков: ВСУ обстреляло Шебекино «Градами»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из «Градов» населенный пункт Шебекино. Как написал глава региона в своем Telegram-канале, по предварительным данным, пострадавших нет.
«Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль», — сообщил Гладков.
На месте уже работают оперативные и аварийные службы.
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