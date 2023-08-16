Гладков: ВСУ за сутки более сотни раз обстреляли Белгородскую область

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За прошедшие сутки ВСУ более сотни раз обстреляли территорию Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
За вторник, 16 августа, украинские военные выпустили 103 снаряда. За день до этого прилетело 136 боеприпасов. В общей сложности пять приграничных населённых пунктов подверглись обстрелам.
В результате атаки ВСУ один человек погиб, двое получили ранения.
Напомним, что с 11 апреля 2022 года на территории Белгородской области действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.
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Анастасия Чинкова