Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 90 снарядов

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Боевики СВУ за прошедшие сутки обстреляли шесть районов Белгородской области. Всего по региону было выпущено более 90 снарядов.
Как уточнил Вячеслав Гладков, пострадавших среди населения региона нет. Повреждено только одно частное домовладение. Также была выведена из строя линия электропередачи. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.
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