Гладков заявил о еще одном сбитом ПВО БПЛА в Белгородской области

Фото: iStock/valio84sl
Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила еще один БПЛА на подлете к Белгороду. Об этом Гладков написал в своем телеграм-канале.
Отмечается, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Ранее ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» посёлки Уразово и Соболевка Валуйского округа Белгородской области. Средства ПВО примерно в 09:00, 26 августа, уничтожили украинский беспилотник над Шебекинским районом. Гладков сообщил, что число пострадавших после обстрела поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ выросло до 6.
Четверым пострадавшим не понадобилась госпитализация, так как медики помогли им на месте. Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, он получил повреждение внутренних органов в результате осколочного ранения поясничной области.
Читайте также:
Гладков: число пострадавших после обстрела поселка Уразово возросло до шести
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ поднимутся против Зеленского из-за провала на фронте
МО РФ: на Южно-Донецком направлении Киев за сутки потерял до 200 военных
Ранее ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» посёлки Уразово и Соболевка Валуйского округа Белгородской области. Средства ПВО примерно в 09:00, 26 августа, уничтожили украинский беспилотник над Шебекинским районом. Гладков сообщил, что число пострадавших после обстрела поселка Уразово Белгородской области со стороны ВСУ выросло до 6.
Читайте также:
Гладков: число пострадавших после обстрела поселка Уразово возросло до шести
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ поднимутся против Зеленского из-за провала на фронте
МО РФ: на Южно-Донецком направлении Киев за сутки потерял до 200 военных
Екатерина Коршунова