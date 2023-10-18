Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Гладков заявил об обстреле белгородского села Таволжанка

Гладков заявил об обстреле белгородского села Таволжанка

18 октября 2023, 10:04
Фото: iStock/Irina Zharkova

Фото: iStock/Irina Zharkova

Село Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел с украинской стороны. Без света остались жители двух населенных пунктов. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Нарушена линия электроснабжения, под частичное отключение попадают абоненты сёл Новая Таволжанка и Архангельское», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Оперативные и аварийные службы находятся на месте, в ближайшее время приступят к устранению последствий.


В ночь на 18 октября средства противовоздушной обороны сумели перехватить и уничтожить 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые предприняли попытку вторжения в воздушное пространство над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Черного моря.

Читайте также:

Гладков: Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников

В Запорожье прогремели взрывы

Гладков: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
#беспилотник
#архангельское
#всу
#обстрел
#пво
Читайте нас в
Экс-разведчик Риттер назвал два варианта действий, которые остались у Зеленского
Экс-разведчик Риттер предположил, что Зеленский погибнет или сбежит с Украины
18 октября 2023, 10:48

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский может погибнуть на территории Украины или сбежать из страны, считает экс-разведчик США Скотт Риттер.
«Ему решать. Он может либо погибнуть, а он погибнет, если останется, или же попытается сбежать», —такую точку зрения высказал эксперт.
По мнению аналитика, ВСУ терпят поражения в конфликте, так как ВС РФ контролируют поле боя, уничтожая оставшиеся бригады и оттесняя их на запад. Владимир Зеленский может оказаться перед сложным выбором. Если он решит сбежать из страны, то навсегда останется ненавидимым украинцами за огромные потери в ходе конфликта.

Сейчас ВСУ израсходовали свои стратегические резервы, а новых не предвидится, резюмировал бывший американский разведчик Риттер.

Читайте также:

«Он в агонии»: В Южной Осетии прокомментировали просьбу Зеленского о втором фронте

Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS

«Самоуверенность, хамство и коррупция»: Украинская журналистка точно описала Зеленского
#всу
#сво
#владимир зеленский
Читайте нас в
Последние новости СВО: сколько наемников на стороне ВСУ, где продвинулся противник
18 октября 2023, 10:19

Фото: iStock/IherPhoto

Несмотря на большие потери личного состава и техники, ВСУ продолжают осуществлять попытки наступления. Российские бойцы отражают атаки и перехватывают инициативу на нескольких участках фронта. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВС РФ продвинулись, какие позиции заняли, и сколько иностранных наемников ведут боевые действия на стороне противника.

Российская ПВО сбила 28 БПЛА за ночь


Минувшей ночью противник вновь предпринял попытку атаки российских территорий с помощью беспилотников. В Минобороны РФ сообщили, что дроны ВСУ были зафиксированы и перехвачены над акваторией Черного моря, в Курской и Белгородской областях. В результате происшествия никто не пострадал.


ВСУ потеряли 115 военных на Краснолиманском направлении


О потерях украинских формирований рассказал руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества российским бойцам удалось уничтожить до 115 военнослужащих противника и несколько единиц военной техники. Артиллерия ВС РФ нанесла удары по технике и личному составу  63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Минобороны РФ озвучило число иностранных наемников в ВСУ


Российское оборонное ведомство сообщило, что на стороне ВСУ в военных действиях принимают участие 1940 иностранных наемников. Большинство солдат прибыли из Польши и США. Основное количество бойцов распределены по пехотным батальонам на Запорожском направлении.

 

Последние новости СВО


Российские бойцы продолжают наносить удары по военным объектам противника. Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что ВС РФ поразили места дислокации украинских формирований в Одессе. Также массированный удар был нанесен по военному аэродрому ВСУ в Вознесенске. Сразу на нескольких направлениях российские бойцы перехватили инициативу и идут в наступление.
 
На Сватовском участке фронта российские войска пошли в атаку в направлении Макеевки. ВСУ стягивают резервы, однако остановить штурмовые группы ВС РФ им не удается. На острове Алешкинский российской артиллерией были остановлены несколько групп противника, пытавшихся продвинуться в направлении Алешек.

ВСУ сменили тактику контрнаступления на Запорожском направлении
ВСУ сменили тактику контрнаступления на Запорожском направлении

Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что на Запорожском направлении российские бойцы также идут в атаку. С незначительными продвижениями ВС РФ удается отодвинуть украинские подразделения у Вербового. ВСУ находятся под постоянным огнем российской артиллерии в Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаровном и Гуляйполе.

На Донецком направлении российские бойцы расширили зону контроля у Первомайского и Северного. Наносят удары по украинским позициям ВС РФ в Новомихайловке, Марьинке, Авдеевке, Ласточкине и Керамике. Противник бьет по местам дислокации российских военнослужащих в Донецке, Водяном, Опытном и Красногоровке.

Бои на Бахмутском направлении продолжаются. ВСУ продвинулись северо-восточнее Клещеевки. ВС РФ заняли позиции за железнодорожной веткой.

Читайте также:

Экс-дипломат Фриман: Две армии ВСУ уничтожены, сейчас гибнет третья

В России показали боевых роботов БР-2 и БРГ-1

Посол Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS
#минобороны рф
#бпла
#происшествия
#новости
#всу
#вс рф
#пво
#дроны
Читайте нас в
В ФРГ заметили странную деталь в ракетах ATACMS для ВСУ
Журналист Репке: переданные ВСУ ATACMS не имеют GPS из-за российских систем РЭБ
18 октября 2023, 10:07

Фото: iStock/aapsky

Немецкий журналист Юлиан Репке написал в социальной сети X, что Вашингтон поставил Киеву дальнобойные ракеты ATACMS без GPS, так как российские комплексы радиоэлектронной борьбы успешно справляются с вооружением на основе этой системы.
Ранее сообщалось, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко подтвердил, что ракеты большой дальности ATACMS производства СШП уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.

Напомним, дальность ракет составляет около 160 километров, однако есть версии таких ракет с дальностью действия примерно 300 километров. 

Читайте также:

СМИ: несколько ракет ATACMS тайно привезли на Украину в последние дни

Стало известно, как далеко бьют поставленные Украине ракеты ATACMS

Сальдо допустил, что ВСУ обстреляли Скадовск недавно полученными ракетами
#россия
#сми
#вооружение
#депутат
#всу
#ракеты
Читайте нас в
На экс-актера «Театра Луны», бойца ВСУ Канахина возбудили уголовные дела
18 октября 2023, 08:40

Фото: istockphoto/Akintevs

Кирилл Канахин перешёл на сторону ВСУ, вступил в «Русский добровольческий корпус» (признан террористическим и запрещен в РФ), принимал участие в нападении на Белгородскую и Брянскую области весной 2023 года.
Baza пишет, что, по данным следствия, 41-летний Кирилл Канахин вступил в РДК в 2022 году. Там он был под позывным «Крест». С конца января по начало марта Канахин воевал за ВСУ на Херсонском направлении. В марте 2023 года Канахин вместе с другими военнослужащими террористического РДК участвовал в нападении на Брянскую область.
 
По предварительным данным, Канахин участвовал в нападении и на Белгородскую области в мае 2023 года.
 
На бывшего актёра возбуждено несколько уголовных дел: «Госизмена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Организация террористического сообщества».

Читайте также:

В Курской области сбито 6 беспилотников

Экс-дипломат Фриман: Две армии ВСУ уничтожены, сейчас гибнет третья

ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек
#актёр
#всу
#сво
Читайте нас в
В Курской области сбито 6 беспилотников
18 октября 2023, 08:30

Фото: iStock/aapsky

В Курской области ранним утром пресекли атаку беспилотников ВСУ самолетного типа.
Губернатор Роман Старовойт пишет в Telegram-канале, что около 5 утра в Курском районе силами Минобороны РФ сбили 6 беспилотников, а 4 былим подавлены средствами РЭБ. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
 
Роман Старовойт призывает местных жителей в случае обнаружения беспилотников не приближаться к обломкам. Они могут быть оснащены таймерами самоликвидации.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 октября средства противовоздушной обороны сумели перехватить и уничтожить 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые предприняли попытку вторжения в воздушное пространство над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Черного моря.

Читайте также:

Российская ПВО за ночь нейтрализовала 28 украинских беспилотников

На подлёте к Крыму уничтожили 8 беспилотников

Экс-дипломат Фриман: Две армии ВСУ уничтожены, сейчас гибнет третья
#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
Российская ПВО за ночь нейтрализовала 28 украинских беспилотников
ПВО нейтрализовала за ночь 28 БПЛА на территорией России
18 октября 2023, 06:43

Фото: iStock/vadimrysev

В ночь на 18 октября средства противовоздушной обороны сумели перехватить и уничтожить 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые предприняли попытку вторжения в воздушное пространство над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Черного моря.
Как сообщили в телеграм-канале Министерства обороны России, эти действия были признаны попыткой террористической атаки на объекты, расположенные на территории Российской Федерации. Все они были успешно предотвращены.

Читайте также:

Гладков: Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников

Гладков: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Новости СВО: какое оружие применили ВС РФ, где атакуют ВСУ
#бпла
#минобороны рф
Читайте нас в
Экс-дипломат Фриман: Две армии ВСУ уничтожены, сейчас гибнет третья
18 октября 2023, 06:37

Бывший американский дипломат Час Фриман в ходе интервью Youtube-каналу Dialogue works заявил, что ВСУ в боях за прорыв российской обороны потеряли две армии и сейчас теряют третью.
«По меньшей мере две армии ВСУ были уничтожены, а третья уничтожается прямо сейчас, атакуя сильно укрепленную российскую оборону. Мы вот-вот увидим наступление русских», — уверен Фриман.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек

Минобороны: Авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Гладков: Над Белгородской областью сбили шесть беспилотников
#сво
#всу
#сша
#россия
Читайте нас в
ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 115 человек
Российские военные уничтожили на Краснолиманском направлении до 115 боевиков ВСУ
18 октября 2023, 05:04

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В соответствии с информацией, предоставленной начальником пресс-центра группировки «Центр» Александром Савчуком, украинские военные на краснолиманском направлении понесли потери в размере до 115 человек, и 20 артиллерийских расчетов противника были подавлены.
«На краснолиманском направлении, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, силами подразделений группировки „Центр“ при помощи штурмовой и армейской авиации, а также артиллерийского огня были нанесены удачные удары по живой силе и военной технике 63-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных Сил Украины. Деятельность двух командных и наблюдательных пунктов также была полностью уничтожена. Общие потери противника в данном районе оцениваются вплоть до 115 военнослужащих», - заявил он.
Кроме того, была уничтожена боевая бронированная машина «Козак».

Читайте также:

Минобороны посчитало иностранных наемников, воюющих с РФ прямо сейчас

Посол Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS

ВСУ сменили тактику контрнаступления на Запорожском направлении
#машина
#всу
Читайте нас в
Посол Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS
Антонов назвал грубейшей ошибкой США поставки ВСУ ракет ATACMS
18 октября 2023, 03:32

Фото: iStock/3D_generator

Посол России в США Анатолий Антонов выразил серьезное беспокойство по поводу тайной поставки американских оперативно-тактических ракет ATACMS Украине и назвал это действие крайне ошибочным, с предсказуемо серьезными последствиями.
«Решение Белого дома о поставке украинским вооруженным силам дальнобойных ракет является грубейшей ошибкой. Последствия этого шага, который был намеренно скрыт от общественности, будут иметь крайне серьезные последствия. Вашингтон последовательно продвигает политику, которая приносит ущерб двусторонним отношениям», - цитирует Антонова РИА Новости.
Посол также отметил, что Москва неоднократно предупреждала администрацию США о возможных опасных последствиях таких поставок.

«Мы предупреждали, что вооружение киевского режима может серьезно подорвать стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают действовать в направлении, которое увеличивает риск прямого столкновения между НАТО и Россией», — подчеркнул посол.
Читайте также:

Стало известно, как далеко бьют поставленные Украине ракеты ATACMS

Байден отменил поездку в Иорданию

Минобороны: Авиация ЧФ уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
#москва
#сша
#безопасность
#море
#авиация
#вооружение
#посол
#дома
#ущерб
#новости
#нато
#всу
#ракеты
Читайте нас в
Достижения.рф