Гладков заявил об обстреле белгородского села Таволжанка

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Село Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел с украинской стороны. Без света остались жители двух населенных пунктов. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Нарушена линия электроснабжения, под частичное отключение попадают абоненты сёл Новая Таволжанка и Архангельское», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Оперативные и аварийные службы находятся на месте, в ближайшее время приступят к устранению последствий.
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