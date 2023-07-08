Глава ЦКБР: появление боевых FPV-дронов в российской армии сравнимо с появлением огнестрельного оружия

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Внедрение в армию боевых FPV-дронов ( first-person view — вид от первого лица) сравнимо с появлением огнестрельного оружия в средние века. Об этом 8 июля пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.
«Пока сами аппараты и технология их применения выглядят неидеально и похожи больше на аркебузы и пищали позднего Средневековья, однако уже через несколько лет страны, не обладающие подобными военными решениями, столкнутся с очень серьезными проблемами», — отметил Кузякин.По его словам, Россия пока все еще является лидером в этой области, но для дальнейшего поддержания паритета предстоит еще очень много работы.
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