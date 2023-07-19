Глава ДНР Пушилин передал матери Владлена Татарского медаль «За освобождение Мариуполя»

РИА Новости/Кирилл Каллиников
Врио главы ДНР Денис Пушилин передал матери погибшего военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) медаль «За освобождение Мариуполя». Военкор погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва самодельной бомбы.
Самодельное взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку Татарского, которую на творческой встрече в петербургском кафе передала ему Дарья Трепова. По сообщению ФСБ, второй участник подготовки террористического акта — член диверсионно-разведывательной группы гражданин Украины Юрий Денисов.
Читайте также:
Суд продлил арест Треповой по делу об организации теракта
Журналиста Попкова объявили в розыск в связи с убийством военкора Татарского
Улица в Люберцах будет носить имя погибшего военкора Владлена Татарского
Александр Бойцов