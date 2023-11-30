Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя «не повод прекращать поддержку Киева, а, напротив, повод ее нарастить». Об этом фон дер Ляйен сообщила на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.
Ранее глава Еврокомиссии сообщила, что Евросоюз (ЕС) с начала проведения Россией специальной военной операции на Украине направил Киеву военной помощи на сумму около 90 миллиардов долларов. Из них примерно 27 миллиардов приходятся на поставки оружия. Президент Еврокомиссии также добавила, что такое единство действий стран является прецедентом, ранее никогда не отмеченным в истории.
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Екатерина Коршунова