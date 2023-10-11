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В рядах ВСУ числятся боевики из 13 европейских ЧВК и девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. Об этом сообщил председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) стран СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников.
Ранее политолог Авва заявил, что в рядах ВСУ активно гибнут наёмники из стран НАТО и США, среди которых также есть и высокопоставленные генералы. Он отмечает, что наибольшее число погибших военных приехали на Украину из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. При этом, их родственники не получают от киевских властей компенсацию, из-за чего растёт недовольство в соседних от Украины странах.
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