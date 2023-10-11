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Глава ФСБ РФ Бортников раскрыл, сколько наёмников из западных ЧВК состоят в рядах ВСУ

Глава ФСБ РФ Бортников: члены 13 западных ЧВК сражаются против России
11 октября 2023, 11:37
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В рядах ВСУ числятся боевики из 13 европейских ЧВК и девяти зарубежных военизированных прокси-формирований. Об этом сообщил председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) стран СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников.

В ходе заседания СОРБ в Баку он рассказал, что в настоящее время удалось установить 794 наёмника из 35 стран.

Ранее политолог Авва заявил, что в рядах ВСУ активно гибнут наёмники из стран НАТО и США, среди которых также есть и высокопоставленные генералы. Он отмечает, что наибольшее число погибших военных приехали на Украину из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. При этом, их родственники не получают от киевских властей компенсацию, из-за чего растёт недовольство в соседних от Украины странах.

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#военные
#украина
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Школьники из Долгопрудного написали в сентябре более 100 писем бойцам СВО
11 октября 2023, 12:38

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

Ученики школы №1 Долгопрудного написали в сентябре более ста писем участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Дети пишут участникам СВО самые искренние слова поддержки. А сами бойцы говорят, что всегда с теплом принимают такие послания, хранят как талисманы маленькие листочки, исписанные детским почерком. В школе регулярно проводятся акции, в рамках которых дети пишут письма героям. Так, в сентябре ребята отправили бойцам более 100 писем», – говорится в сообщении. 
Отмечается, что каждое письмо дошло адресата и уже не раз прочитано. 

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#письма
#подмосковье
#московская область
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Гагин: ВС РФ подошли к рубежу села Бердычи северо-западнее Авдеевки
11 октября 2023, 12:32

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные смогли подойти к селу Бердычи, которое находится северо-западнее от Авдеевки, контроль над этим населенным пунктом позволит российским силам перерезать пути снабжения авдеевской группировки ВСУ. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
«Сама авдеевская группировка снабжается по дорогам, которые уже за городом, там несколько дорог разного значения. Наши наступательные действия сейчас в том числе сосредоточены на том, чтобы контролировать подвоз тылового обеспечения украинскому гарнизону», - цитирует РИА Новости Гагина.

Он уточнил, что к данному населенному пункту ВС РФ только вышли, и это не значит, что он уже под контролем российских сил. Гагин объяснил, что село находится на фланге, благодаря которому можно будет контролировать пути снабжения ВСУ.

Накануне стало известно, что российские венные наступают к северу и югу Авдеевки, пытаясь взять этот населенный пункт в оперативное окружение.

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#вс рф
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Зеленский раскрыл, на какой стадии находится конфликт на Украине
Зеленский: конфликт на Украине находится на последней стадии
11 октября 2023, 10:26

Фото: iStock/3dmitry

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявил, что конфликт в стране находится на завершающей стадии.
Он отметил, что пока не может назвать точную дату завершения конфликта, но заявил, что в настоящее время он находится на финальной стадии.

Также президент Украины отметил, что последняя стадия конфликта наиболее страшна для страны. Однако, по его словам, государство имеет достаточно вооружения и денег.

Ранее пользователи соцсети X высмеяли Зеленского за его слова об Израиле. Он заявил, что ситуация, развернувшаяся в Израиле, привлечёт к себе всех тех, кто ещё недавно финансировал Украину. Таким образом президент выразил опасения о прекращении поддержки от союзников. 

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#украина
#россия
#спецоперация
#владимир зеленский
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В Германии раскрыли тактику российских военных, уничтожающих ВСУ
Bild: ВС РФ наносят разрушительные удары по ВСУ минометами и артиллерией
11 октября 2023, 10:15

Фото: iStock/Olena_Z

ВС РФ оперативно рассекречивают позиции украинских военных и наносят по ним сокрушительные удары с помощью минометов и артиллерии. Заявили в эфире немецкого канала Bild.
«Русские контролируют местность с помощью дронов, которые все снимают на видео, а затем обстреливают позиции ВСУ артиллерией и минометами. Украинские солдаты совсем не могут свободно передвигаться, не могут передвигаться без потерь», – передает телеканал.

Кроме того, в материале обращается внимание на то, что в бой сейчас идет довольное малое число украинских солдат. Здесь становится не понятно, готовятся ли остальные к наступлению или Украина уже исчерпала все свои возможности.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс также сообщал, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины на земле на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. ВСУ столкнулись с реальной угрозой из-за нового беспилотника российского производства.

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#сша
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#украина
#солдаты
#всу
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Последние новости СВО: какие позиции оставили ВСУ, где наступают ВС РФ
11 октября 2023, 10:12

Фото: iStock/Anna_Anikina

В зоне проведения СВО продолжаются бои по всей линии фронта. Российским военнослужащим удается перехватить инициативу и идти в наступление сразу на нескольких направлениях. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВСУ были вынуждены отступить и на каких участках ВС РФ перешли в атаку.

ВСУ оставили позиции у Соледара


На Донецком направлении в районе населенного пункта Соледар украинские формирования оставили рубежи и отошли на второстепенные позиции. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с изданием РИА Новости. По его словам, ВСУ предприняли такие действия из-за постоянного давления российских войск.

Авиация ВС РФ нанесла 14 ударов по бригадам ВСУ


Российская авиация нанесла 14 ударов по позициям противника на Купянском направлении. Для совершения атак были задействованы экипажи ударных вертолетов, самолеты штурмовой авиации и воздушно-десантная бригада. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

ВСУ обстреляли ДНР 24 раза за сутки


РИА Новости: ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ под Донецком
РИА Новости: ВС РФ наносят массированные удары по позициям ВСУ под Донецком

За прошедшие сутки украинские формирования 24 раза обстреляли территорию ДНР. ВСУ выпустили в общей сложности 84 снаряда. В результате атаки два человека получили ранения.

Последние новости СВО


Российские военнослужащие продолжают наносить удары по военным объектам противника в Одесской области. В результате обстрелов, повреждения получил порт Вилково, который используется ВСУ для военных нужд. Продвинуться ВС РФ удалось на Сватовском участке. ВСУ перебрасывают на это направление дополнительные резервы, чтобы сдержать наступление. На Донецком направлении ВС РФ возобновили операцию по охвату Авдеевского укрепрайона. Также в наступление российские войска пошли со стороны села Спартак. Им удалось установить контроль над участком дороги Е50 к югу от Авдеевки.

Расширить зону огневого контроля украинская группировка попыталась в районе Новодонецкого и Новомайорского. ВС РФ вынудили противника отступить, отразив все атаки ВСУ.

По информации телеграм-канала WarGonzo, в наступление российские бойцы пошли в районе населенного пункта Макеевка, Ивановка, Сеньковка. Встречные бои продолжаются на Бахмутском направлении. ВС РФ ведут плотный обстрел позиций противника, однако ВСУ пытаются взять контроль над железнодорожной веткой у Андреевки.
 
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#днр
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#вс рф
#обстрел
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В США заявили об угрозе уничтожения авиации ВСУ новым оружием РФ
Forbes: Российский «Ланцет» уничтожит штурмовики Су-25 на аэродромах ВСУ
11 октября 2023, 09:46

Фото: istock / NiseriN

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины на земле на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. ВСУ столкнулись с реальной угрозой из-за нового беспилотника российского производства. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Видео с уничтожением украинского самолета опубликовали в социальной сети X (ранее Twitter). Экс обратил внимание на то, что это уже второй удар «Ланцета» по украинскому самолету за 3 недели на этом аэродроме. 

Журналист заявил, что новая версия «Ланцета» способна гораздо дальше летать, чем предыдущая. Поэтому новая версия БПЛА несет серьезную угрозу для воздушных сил Украины. Кроме того, он предположил, что командование Украины, судя по происходящему, не извлекло урок из предыдущего удара Долгинцево, в результате которого, 19 сентября был уничтожен истребитель МиГ-29.

Ранее сообщалось, что ВСУ покидают позиции Соледара на артемовском направлении в Донбассе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#удар
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Украинские войска бросили несколько позиций у Соледара
Марочко: ВСУ оставили несколько позиций у Соледара в Донбассе
11 октября 2023, 08:44

Фото: istock / JARAMA

Украинские военные силы покидают позиции Соледара на артемовском направлении в Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

«На донецком направлении ВС РФ удалось отодвинуть противника с ранее занимаемых рубежей. Из-за постоянного давления на украинские позиции в районе населенного пункта Соледар украинские боевики были вынуждены оставить ряд передовых рубежей обороны и отойти на ранее подготовленные второстепенные позиции, находящиеся западнее населенного пункта», — рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники.
По заявлениям эксперта, расстояние между позициями ВС Украины и военными РФ увеличилось на нескольких участках больше чем на километр. 

Ранее сообщалось, что вертолеты и штурмовики из российской группировки «Запад» выполнили 14 атак по позициям ВСУ на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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#операции
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В Брянской области сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ
Брянский губернатор Богомаз: уничтожены два беспилотника ВСУ в Суражском районе
11 октября 2023, 06:45

Фото: iStock/vadimrysev

В Суражском районе Брянской области было зафиксировано уничтожение двух украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, кроме того, обошлось без повреждений.

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#бпла
#всу
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Пушков назвал шаг США, который похоронит Украину
Пушков: возможный удар США по Ирану сильно навредит поддержке Украины
11 октября 2023, 06:40

Фото: council.gov.ru

Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале выразил мнение, что предполагаемая американская угроза воздействия на Иран, вызванная недавней эскалацией в Израиле и поддержанная некоторыми американскими политиками, может иметь негативное воздействие на поддержку Украины.
Он отметил, что такой шаг США может привести к окончательному смещению мирового внимания на Ближний Восток.

Пушков также указал, что в Соединенных Штатах уже формируется антииранская коалиция, которая призывает к военным действиям против Ирана, обвиняя эту страну в поддержке «Хезболлы» и ХАМАСа.

Он подчеркнул, что на данный момент такой сценарий кажется маловероятным, но нельзя исключать ничего в будущем.

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