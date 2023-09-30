Глава Генштаба Канады Эйр: Россия быстро восполняет потери боеприпасов

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Канада, как и многие другие партнеры по НАТО, участвуют в поставках вооружений и боеприпасов Украине, но их все равно не хватает. Начальник генерального штаба Канады генерал Уэйн Эйр признал, что Россия восполняет потери боеприпасов гораздо быстрее, чем можно было ожидать.
Недавно страна Кленового листа поставила киевскому режиму снаряды калибра НАТО и несколько боевых танков. Однако известно, что с февраля 2022 года Канада не произвела дополнительно ни одного снаряда калибра 155 миллиметров. В интервью радиостанции Radio-Canada Эйр отметил, что если Оттаве придется использовать снаряды в таком же темпе, как на Украине, их запас иссякнет уже через несколько дней.
Генерал высказал в связи с этим серьезные опасения, так как, по его мнению, возможности России пополнения запасов боеприпасов оказались достаточно значительными, а восполнение расхода снарядов и ракет происходит намного быстрее, чем ожидали союзники Украины.
Уэйн Эйр также раскритиковал состояние боевых танков Канады. По его словам, многие машины, оставшиеся в стране, находятся в неважном техническом состоянии из-за нехватки запчастей и специалистов.
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Генерал высказал в связи с этим серьезные опасения, так как, по его мнению, возможности России пополнения запасов боеприпасов оказались достаточно значительными, а восполнение расхода снарядов и ракет происходит намного быстрее, чем ожидали союзники Украины.
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Александр Бойцов