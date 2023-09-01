Глава ГУР Украины Буданов признал большие потери в ВСУ

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ВСУ несут большие потери на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, передает телеканал 1+1.
«Сказать легко - это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда», - так ответил Буданов на вопрос о том, как он переносит потери в рядах украинских военных.
Напомним, ранее New York Times опубликовала материал со ссылкой на американских чиновников, в котором говорилось, что ВСУ потеряли убитыми 70 тысяч человек, при этом около 120 тысяч украинских военных получили ранения. Однако секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что информация о потерях ВСУ, опубликованная западными СМИ, не является действительностью.
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