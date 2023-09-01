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Глава ГУР Украины Буданов признал большие потери в ВСУ

01 сентября 2023, 14:22
Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

ВСУ несут большие потери на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, передает телеканал 1+1.

«Сказать легко - это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда», - так ответил Буданов на вопрос о том, как он переносит потери в рядах украинских военных.

Напомним, ранее New York Times опубликовала материал со ссылкой на американских чиновников, в котором говорилось, что ВСУ потеряли убитыми 70 тысяч человек, при этом около 120 тысяч украинских военных получили ранения. Однако секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что информация о потерях ВСУ, опубликованная западными СМИ, не является действительностью.

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#солдат
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Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ нанесли прямой удар по ТРЦ «Донецк Сити»
01 сентября 2023, 15:12

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Во время обстрела Киевского района Донецка произошло прямое попадание снаряда в здание ТРЦ «Донецк Сити». Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Он также добавил, что в результате обстрела в районе ТРЦ были повреждены хозяйственные помещения.

Очевидцы случившегося делятся в соцсетях информацией о том, что в находящемся рядом дворе загорелось два автомобиля. Также и само здание «Донецк Сити» охвачено огнём.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли районы Донецка, выпустив несколько зажигательных ракет из РСЗО и кассетных снарядов. Также уточнялось, что около половины школ города проводили праздничные линейки, посвящённые Дню знаний, под обстрелами.

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#днр
#обстрел
#всу
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Россия нанесла пять ракетных ударов по военным объектам на Украине за неделю
МО: Россия за неделю нанесла пять групповых ракетных ударов по объектам на Украине
01 сентября 2023, 15:02

Фото: iStock/JARAMA

За прошедшую неделю российские войска нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Соответствующая информация размещена в телеграмм-канале российского оборонного ведомства.
Министерство сообщило, что в результате массированных атак, была нарушена система радиоразведки противника. Также, ВС РФ поразили цехи по сборке беспилотников. Кроме того, российским военнослужащим удалось уничтожить ряд комплексов ПВО и другую технику украинских группировок.  

По информации министерства, уничтожить назначенные цели удалось за прошедшую неделю.  

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#сво
#вс рф
#пво
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В Пскове 200 человек вступили в отряд теробороны после атаки БПЛА на аэропорт
01 сентября 2023, 14:36

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

После того как ВСУ атаковали Псков, более 200 жителей региона вступили в отряд территориальной обороны «Дружина». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«В Псковской области уже порядка 800 человек вступили в ряды "Дружины", что немаловажно, более 200 человек подали свои заявления после атаки на наш аэропорт. Это говорит о том, что люди понимают ситуацию», - написал Ведерников в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что добровольцы будут обучены по дисциплинам территориальная оборона, государственная безопасность, а также борьба с преступностью. Их обучат основным принципам и навыкам патрулирования. При этом акцент будет сделан на приграничные территории Пскова и Псковского района.

Таким образом, Ведерников дал задачу заместителю руководителя аппарата правительства Андрею Вьюнову сформировать дежурные группы для патрулирования некоторых объектов, в том числе и аэропорта «Кресты», на который была совершена атака беспилотниками ВСУ. При этом Вьюнов уточнил, что только за утро 1 сентября было подано 50 заявлений от добровольцев.

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Западные страны раздражены тактикой Зеленского
NYT: Западные страны раздражены медленным наступлением ВСУ
01 сентября 2023, 13:47

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Западные союзники Владимира Зеленского раздражены его тактикой ведения боевых действий, заявил сотрудник американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан в интервью The New York Times.
«Поскольку контрнаступление продвигается так медленно, а представители американской обороны и разведки начинают обвинять украинцев, западные правительства чувствуют себя более уязвимыми после предоставления такого количества оборудования и вселения надежд», - прокомментировал ситуацию Купчан. 

По словам эксперта в США надеялись, что ВСУ удастся взять Крым в результате контрнаступления, однако, они только потеряли больше территорий.

Купчан отметил, что вопрос переговоров на Западе сейчас обсуждается только кулуарно.

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#всу
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«Курганмашзавод»: Американские Bradley уступают отечественным БМП-3 в боевой мощи
01 сентября 2023, 13:05

Фото: istockphoto/~UserGI15632523

Российские технические эксперты провели сравнительное исследование трофейной Bradley с отечественной современной боевой машиной пехоты (БМП-3). Специалисты предприятия «Курганмашзавод» пришли к выводу, что российская техника превосходит американскую по уровню боевой мощи.
В беседе с РИА Новости заместитель исполнительного директора завода по по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству Роман Хромов сообщил, что натурное изучение образцов трофейной техники подтвердило: Bradley не является аналогом БМП-3. Российская машина по боевой мощи, подвижности, удобству эксплуатации, технического обслуживания и ремонта на  порядок превосходит американскую.

Например, Bradley имеет на вооружении автоматическую пушку калибра 25 миллиметров, в то время как БМП-3 снабжена 30-миллиметровым орудием. Кроме того, американская бронемашина может плавать только после предварительной и достаточно серьезной подготовки, в то время как российская БМП способна сходу преодолевать водные преграды, причем она может на плаву вести прицельную стрельбу на расстоянии до 1,5 тысячи метров.

Хромов напомнил, что сравнительные характеристики БМП-3 и Bradley проводились еще в 1991 году. Тогда Объединенные Арабские Эмираты выбрали для вооружения своей армии именно российскую машину.

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#всу
#вооружения
#машина
#техника
#эксперт
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Российские войска отбили атаку ВСУ в районе Работино
01 сентября 2023, 12:43

Фото: istockphoto/zabelin

Утром, 1 сентября, части ВСУ предприняли попытку ворваться с севера в населенный пункт Работино Запорожской области. Однако украинские военные понесли серьезные потери и отказались от дальнейших попыток штурма.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Евгений Балицкий. Он уточнил, что потери украинских боевиков во время неудачной атаки составили около роты, а именно 156 человек. Наступление украинских пехотинцев проходило при поддержке легкобронированной и автомобильной техники. Российские бойцы успешно отбили атаку, оставшись на своих позициях. 

Балицкий отметил, что в результате провалившегося штурма украинские военачальники в очередной раз положили роту мобилизованных солдат. В районе Работино уже около месяца идут самые напряженные бои на всем Запорожском направлении. Сам Балицкий ранее говорил о крупных потерях противника в сражении за это село. По его словам, накануне, 31 августа, ВСУ теряли до тысячи бойцов каждые два часа.

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В США раскрыли, когда Украина лишится Одессы и Харькова
Хортон: Отказываясь от переговоров, Украина потеряет Одессу и Харьков
01 сентября 2023, 11:53

Фото: iStock/JARAMA

Отказываясь от переговоров, Украина рискует потерять Одессу и Харьков, заявил американский радиоведущий Скотт Хортон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом. Украинцам придется отказаться от значительной части востока своей страны», - прокомментировал ситуацию Хортон. 

Он также отметил, что Запад, рано или поздно, заставит Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, и тогда Киеву пойдется пойти на материальные уступки. 

К тому же, по мнению Хортона, конфликта можно было бы избежать, если бы Запад не подталкивал Украину к ведению боевых действий. 

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#сво
#украина
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19FortyFive: Российские системы ПВО легко справятся с истребителями F-16
01 сентября 2023, 11:32

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Западные истребители F-16, которые с таким нетерпением ждет Украина от Дании и Нидерландов, проиграют российским средствам противовоздушной обороны. Особую опасность для этих самолетов представляют ракеты С-300.
Такое мнение высказала обозреватель издания 19FortyFive Майя Карлин. В своем материале журналистка указывает, что F-16 ранее никогда не приходилось сталкиваться с российскими системами ПВО в реальной боевой обстановке. Карлин считает российские ракеты С-300 более совершенными, а потому истребители четвертого поколения вряд ли смогут превзойти их в случае прямого противостояния.

В публикации также отмечается, что украинским пилотам придется переучиваться, чтобы летать на западных самолетах. Ведь ранее они были знакомы только с советскими Миг-29, а панель управления на F-16 кардинальным образом отличается от советских образцов военной авиационной техники, подытожила Карлин.

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#мнение
#ракеты
#истребители
#пво
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Секретарь СНБО Украины Данилов: рассматривается вопрос о мобилизации условно пригодных мужчин
01 сентября 2023, 10:39

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На Украине планируют мобилизовать ограниченно годных к военной службе мужчин. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
Ранее, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представителями правоохранительных органов будут проверены на подлинность справки о непригодности к службе в армии, которые были выданы военно-врачебными комиссиями призывникам с 24 февраля 2022 года. Такая мера принята в связи с подозрениями на коррупцию в военкоматах.

Данилов заявил, что необходимо выяснить, какую деятельность могут совершать условно пригодные призывники, а также дать чёткое определение понятиям «пригоден» и «условно пригоден».

Украинский телеканал ТСН уточняет, что условная пригодность не означает полную отсрочку от мобилизации или увольнения с военной службы.

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#мобилизация
#украина
#всу
#призывник
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