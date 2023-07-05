Глава ГУР Украины Буданов: опасность искусственной катастрофы на ЗАЭС снижается

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Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что угроза искусственной техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции постепенно снижается, передает британская газета Times.
По словам главы украинской разведки, власти предпринимают всевозможные публичные и непубличные действия в районе ЗАЭС для того, чтобы избежать катастрофы.
При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уверен, что высокие риски атаки ВСУ на Запорожскую АЭС связаны с предстоящим саммитом НАТО.
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«И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку снижается», - заявил Буданов.
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Элина Позднякова