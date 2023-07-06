Глава ГУР Украины Буданов оправдался за медленное контрнаступление ВСУ

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Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов попытался оправдаться за то, что контрнаступление ВСУ довольно медленно продвигается, напомнив, что российские силы потратили 10 месяце на взятие Артемовска. Об этом передает агентство Reuters.
По словам главы украинской разведки, контрнаступление ВСУ продолжается. Он уточнил, что успех обязательно настанет, однако это произойдет немного позже. При этом он напомнил историю с Артемовском, на взятие которого у российских сил ушло 10 месяцев.
Западные союзники Киева уже начинают заметно переживать из-за того, что украинское контрнаступление измеряется метрами, а не километрами.
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«Русские атаковали его более десяти месяцев. Наша задача немного больше, чем Артемовск и у нас немного меньше времени, чем десять месяцев», - заявил Буданов.
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Элина Позднякова