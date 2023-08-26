Глава Истры Витушева: обломки сбитого ночью БПЛА отправили на экспертизу

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Глава городского округа Истра в Подмосковье Татьяна Витушева заявила, что обломки БПЛА, который был уничтожен ночью силами ПВО, найдены и отправлены на экспертизу. Об этом Витушева сообщила в своем телеграм-канале.
По информации Витушевой, на данный устанавливается вероятность наличия взрывоопасных элементов на сбитом БПЛА. Витушева подчеркнула, что оперативные службы продолжают работу.
Ранее сообщалось, что силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник, сообщил мэр Москвы Собянин в своём Telegram-канале. По данным столичного градоначальника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.
Также ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» посёлки Уразово и Соболевка Валуйского округа Белгородской области. Обстрел начался в районе 9:20. Местные жители сообщают о не менее 5 прилётах. Несколько домов получил повреждения.
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Ранее сообщалось, что силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник, сообщил мэр Москвы Собянин в своём Telegram-канале. По данным столичного градоначальника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.
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Екатерина Коршунова