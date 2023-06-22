Глава избирательной комиссии из Приморья погиб в зоне СВО

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В зоне СВО погиб глава избирательной комиссии Чугуевского района Приморья Альберт Юнусов
В районе проведения специальной военной операции погиб глава территориальной избирательной комиссии Чугуевского района в Приморском крае Альберт Юнусов. Эту информацию опубликовал телеграм-канал избиркома.
С момента начала частичной мобилизации Юнусов служил в армии. Отмечается, что на передовой линии он отличался храбростью, смелостью и несгибаемостью духа. Юнусову было 45 лет.
Ранее в зоне специальной военной операции (СВО) на Запорожском направлении погиб чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь погиб .
С момента начала частичной мобилизации Юнусов служил в армии. Отмечается, что на передовой линии он отличался храбростью, смелостью и несгибаемостью духа. Юнусову было 45 лет.
Артем Кузьмин