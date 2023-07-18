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Глава комитета штабов Милли пообещал долгое и кровопролитное контрнаступление ВСУ

18 июля 2023, 21:24

Фото: iStock/Tomas Ragina

Глава комитета штабов Пентагона Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины будет долгим и кровопролитным. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Пентагоне.
Милли дополнил, что не склонен расценивать действия ВСУ как провальные. Он считает, что еще слишком рано для подобных заявлений.

Глава комитета штабов добавил, что российские войска обладают значительными линиями защиты.


Напомним, ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что Киев пытается скрыть от мира информацию о том, что в ходе своего неудачного контрнаступления ВСУ потеряли 26 тысяч солдат.

Эксперт заявил, что Зеленский и его армия в отчаянии, поскольку они столкнулись с колоссальными потерями бойцов и вооружения. Вывести страну из такого положения сможет только участие третьей стороны.

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#ВСУ
#контрнаступление
#Пентагон
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Миллиардер Маск призвал США раскрыть информацию о том, как расходуется помощь Украине
18 июля 2023, 20:21

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Американский миллиардер Илон Маск призвал раскрыть информацию о том, как расходуется американская помощь Украине. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Маск подчеркнул, что раскрытие подробной информации о помощи США Украине будет хорошим шагом, так как у людей появится представление о действительности.

Так Маск отреагировал на новость о новом пакете американской военной помощи Украине.

Напомним, ранее Илон Маск назвал поставки кассетных боеприпасов Украине лицемерием. Он также напомнил, что США всегда осуждали страны, которые применяли кассетные снаряды. По мнению предпринимателя, такой решение, принятое правительством государства, повлечёт за собой негативные последствия.

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#Илон Маск
#США
#Украина
#помощь
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Медведев назвал обеспечение безопасности России и нужд СВО приоритетными задачами бюджета
18 июля 2023, 19:59

Фото: сайт Кремля

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что бюджет страны создается в исключительно сложной обстановке. Главная задача состоит в обеспечении безопасности России и обеспечении нужд спецоперации. Об этом Медведев сообщил во время заседания программной комиссии партии.
Медведев подчеркнул, что на выполнение приоритетной задачи должны быть направлены все усилия членов партии.

Он также добавил, что задачи развития экономической отрасли и социальной стабильности никто не отменял, однако «прежде всего необходимо сконцентрироваться на решении первой задачи».

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных.

Мишустин подчеркнул, что каждый рубль из запланированной суммы должен дойти до участников спецоперации.

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#Медведев
#бюджет
#СВО
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В Белгородской области пятеро жителей получили ранения во время обстрела шрапнельными снарядами
18 июля 2023, 19:19

Фото: iStock/Standart

Под обстрелом оказался посёлок Шамино, который находится в Шебекинском городском округе и располагается в 6,5 км от границы с Украиной.
Утром 18 июля по окраине Шамино, предполагается, что из Харьковской области, ударили 8 шрапнельными снарядами. В результате осколки зацепили пятерых мужчин.
 
Пострадавших госпитализировали. Один из них получил множественные осколочные ранения, другому кусок от снаряда попал в почку.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о двух воздушных целях, сбитых ПВО над Белгородом. Губернатор также уточнил, что по предварительной информации жертв нет.

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#Белгородская область
#ВСУ
#СВО
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Беспилотник ВСУ планировал атаковать российскую секретную воинскую часть
18 июля 2023, 18:53

Фото: istockphoto/NiseriN

Беспилотник заметили в небе над секретной воинской частью, где располагается ракетная бригада, которая прикрывает Калининградскую область от нападения с моря.
По данным Mash, неизвестный БПЛА заметил прапорщик береговой обороны вчера вечером.
 
Аппарат висел над военным объектом примерно 10 минут. После чего улетел в сторону Балтийского моря.
 
Информацию передали правоохранителям, которые установят примерное место взлёта и найдут того, кто запускал дрон.

Ранее сообщалось, что российские военные ночью 16 июля отразили атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам», — уточнил губернатор, добавив, что все было сделано «уверенно и спокойно».
В итоге один БПЛА был сбит силами ПВО, еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. 

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#БПЛА
#беспилотник
#атака
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Издание «Подмосковье сегодня» отправляет бойцам на передовую уникальные газеты
18 июля 2023, 17:59

Фото: istockphoto / artisteer

Издание «Подмосковье сегодня» запустило проект, в рамках которого создаются уникальные газеты для военнослужащих, которые направляются в зону проведения специальной операции.
Авторский проект издательского дома «Подмосковье» заключается в создании специальной газеты для военнослужащих СВО, в которой содержатся самые интересные и трогательные истории участников спецоперации и их семей, а также полезная информация о реабилитации бойцов, о оказанной помощи бойцам, мерах поддержки, обзоры передовой техники и многое другое. 

Издательский дом печатает газеты для бойцов уже третий месяц тиражом более трех тысяч экземпляров. 

Единственная в современной России специальная газета для бойцов отправляется в зону СВО раз в месяц в части, где служат жители Подмосковья. 

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#Подмосковье
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#газета для бойцов
#СВО
#спецоперация
#военнослужащий
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Обозреватель dikGAZETE Алтыпармак заявил, что Украина совершает теракты против России из-за провалов ВСУ
18 июля 2023, 17:42

Фото: istockphoto / JARAMA

Обозреватель Эрхан Алтыпармак в статье для dikGAZETE заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский опускается до совершения терактов против РФ из-за неспособности своей армии добиться успехов.
Эрхан Алтыпармак отметил, что киевский режим действует как-обычно. По словам обозревателя, украинская армия лишилась способности успешно воевать, поэтому перешили на террористические действия. Об этом сообщают «Аргументы недели». 
 
В материале также уточняется, что Украина несколько раз совершала провокации, которые западные страны не хотели квалифицировать как террористические акты.

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#Украина
#теракт
#СВО
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Врач Проценко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского поселка Шамино
18 июля 2023, 17:05

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Главврач городской больницы №2 Белгорода Роман Проценко заявил, что 2 из 5 пострадавших в результате обстрела поселка Шамино проведены операции. Об этом Проценко сообщил журналистам.
Отмечается, что один из пациентов с касательным ранением бедра был отправлен на амбулаторное лечение. По словам Проценко, у всех пострадавших имелись минно-осколочные ранения.

В реанимации после проведения операции остается один из пяти пострадавших.

Напомним, ранее окраина посёлка Шамино Белгородской области попала под обстрел со стороны ВСУ. По словам губернатора региона Гладкова, при обстреле пострадали по меньшей мере пять мирных жителей. Все они сейчас находятся в городской больнице №2. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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#обстрел
#ВСУ
#Шамино
#врач
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Мишустин заявил о важности своевременных и гарантированных выплат участникам СВО
18 июля 2023, 16:01

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных. Об этом он сообщил во время заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.
Мишустин подчеркнул, что каждый рубль из запланированной суммы должен дойти до участников спецоперации.

Напомним, ранее кабмин поддержал законопроект о выплате страховки добровольцам наравне с военными. Проект предусматривает те же условия, суммы и порядок страхования участников добровольческих формирований, что и для военнослужащих. Согласно проекту отзыва кабмина на документ, добровольцам предоставляются такие же страховые выплаты, как и военным. 

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#Мишустин
#СВО
#военные
#выплаты
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На Запорожском направлении несколько украинских военных сдались в плен
18 июля 2023, 15:32

Фото: iStock/JARAMA

На Запорожском направлении несколько украинских военных добровольно сдались в плен ВС РФ. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на командира российского подразделения.
«На связь с нашим подразделением на так называемой "гуманитарной" частоте, которая была указана в листовках, которые мы сбрасывали над позициями противника, вышли военнослужащие ВСУ с желанием добровольно сложить оружие», - рассказал источник агентства.

Он добавил, что после того, как были уточнены все детали, российскими силами были обеспечены меры для безопасного перехода границы украинских военных. Это было сделано для того, чтобы сдавшихся не убили свои же, объяснил военный.

При это, по его словам, процесс сдачи в плен украинских военных прошёл успешно.

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#ВСУ
#ВС РФ
#плен
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