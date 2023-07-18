Глава комитета штабов Милли пообещал долгое и кровопролитное контрнаступление ВСУ

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Глава комитета штабов Пентагона Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины будет долгим и кровопролитным. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Пентагоне.
Милли дополнил, что не склонен расценивать действия ВСУ как провальные. Он считает, что еще слишком рано для подобных заявлений.
Глава комитета штабов добавил, что российские войска обладают значительными линиями защиты.
Напомним, ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что Киев пытается скрыть от мира информацию о том, что в ходе своего неудачного контрнаступления ВСУ потеряли 26 тысяч солдат.
Эксперт заявил, что Зеленский и его армия в отчаянии, поскольку они столкнулись с колоссальными потерями бойцов и вооружения. Вывести страну из такого положения сможет только участие третьей стороны.
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Глава комитета штабов добавил, что российские войска обладают значительными линиями защиты.
Эксперт заявил, что Зеленский и его армия в отчаянии, поскольку они столкнулись с колоссальными потерями бойцов и вооружения. Вывести страну из такого положения сможет только участие третьей стороны.
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Екатерина Коршунова