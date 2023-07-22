Аксенов сообщил о попытке атаки беспилотников ВСУ на объекты Крыма

Фото: сайт Кремля
Глава региона Сергей Аксенов заявил, что ВСУ совершили попытку атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. Об этом Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.
Отмечается, что на данный момент МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Активирована работа всех профильных служб Крыма.
Аксенов попросил жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Новость дополняется.
Напомним, ранее в поселке Раздольное в Крыму был введён режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского беспилотника, в результате которой погибла 14-летняя девочка. Об этом рассказал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.
Читайте также:
ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области
Глава парламента Крыма Константинов прокомментировал угрозы со стороны Украины
В крымском поселке Раздольное ввели режим ЧС после атаки украинского БПЛА
Аксенов попросил жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Напомним, ранее в поселке Раздольное в Крыму был введён режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского беспилотника, в результате которой погибла 14-летняя девочка. Об этом рассказал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.
Читайте также:
ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области
Глава парламента Крыма Константинов прокомментировал угрозы со стороны Украины
В крымском поселке Раздольное ввели режим ЧС после атаки украинского БПЛА
Екатерина Коршунова