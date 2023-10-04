Глава ЛНР Пасечник рассказал об успехах ВС РФ на линии фронта

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Российские военные в течение недели смогли полностью сковать наступления ВСУ по всей линии фронта в ЛНР. Об этом сообщает глава республики Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.
Также Пасечник уточнил, что за прошедшую неделю ВС РФ смогли подавить 18 воздушных и 16 сухопутных попыток украинских военных атаковать территорию ЛНР.
В результате неудачных наступлений в рядах ВСУ постарадали и погибли свыше 200 военнослужащих на трёх направлениях.
Кроме того, ВС РФ уничтожили 11 единиц артиллерии и миномётов, порядка 30 беспилотников, девять военных автомобилей, несколько складов вооружения ВСУ и иную военную аппаратуру и технику.
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Анастасия Чинкова