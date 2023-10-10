Глава МАГАТЭ сделал неожиданное заявление о Зеленском

Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично обещал ему не атаковать Запорожскую АЭС. Об этом сообщает Guardian.
По словам Гросси, Зеленский ответил, что все остальные варианты атаки «находятся на рассмотрении».
Ранее сообщалось, что Украина совершила три попытки захвата Запорожской АЭС, однако усилия оказались напрасными, по причине того, что бойцы российской армии отразили все атаки.
Напомним, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин отметил, что признание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова трёх попыток атаковать ЗАЭС говорит о стремлении Киева к ядерному шантажу России и Европы.
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Ранее сообщалось, что Украина совершила три попытки захвата Запорожской АЭС, однако усилия оказались напрасными, по причине того, что бойцы российской армии отразили все атаки.
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Екатерина Коршунова