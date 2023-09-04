Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что видит Кулебу чаще, чем своих детей

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Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что видит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу чаще, чем своих детей. Об этом Шалленберг сообщил, выступая на встрече послов в Вене.
По словам Шалленберга, это даже хорошо, так как продолжать прямой диалог между странами крайне важно. Кулеба, который подключился к совещанию по видеосвязи ответил, что его дети могли бы пожаловаться на ту же проблему.
Кулеба также попросил передать его извинения детям Шалленберга.
Напомним, ранее военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многих военнослужащих ВСУ, которые в течение шести месяцев проходили подготовку в странах НАТО, больше нет в живых. Он добавил, что такая ошибка стала сильным ударом по моральному духу украинских военных.
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Кулеба также попросил передать его извинения детям Шалленберга.
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Екатерина Коршунова