Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил, что 50% всей энергосистемы страны повреждено

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о том, что половина энергообъектов страны подверглась повреждениям, при этом часть из них полностью уничтожена, передает ТАСС 8 июля.
«Повреждено 50 процентов всей нашей энергосистемы. (...) Было зафиксировано у нас 271 случай различных повреждений», — подчеркнул министр энергетики.Читайте также:
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