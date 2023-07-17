Глава Минобороны Украины Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз на Украине

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«Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким «центром взаимодействия и обмена опытом» или что-то еще. Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», — высказал мнение министр Резников.
Ранее Зеленский во время визита в Германию посетил базу, где тренируются военные ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о визите на военную базу в городе Аахен (Германия), где проходят тренировки украинские военные.
«Я посетил военную базу в Аахене, где украинские военные проходят обучение. Мы с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем встретились с украинскими солдатами. Я также вручил бойцам государственные награды», — отметил Зеленский.Читайте также:
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