Глава Минцифры Украины Фёдоров заявил об отправке 1700 дронов для ВСУ

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Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил об отправке 1700 ударных и разведывательных беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках госпрограммы «Армия дронов». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Отправляем на фронт 1700 беспилотников. <...> "Птички" с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели», — написал Фёдоров.Ранее министр рассказал в интервью для Washington Post, что российские войска уничтожают до тысячи украинских беспилотников каждый месяц. Другие же подсчеты, по его словам, увеличивают эту цифру до 10 тыс. БПЛА ежемесячно.
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