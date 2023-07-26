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Глава Минцифры Украины Фёдоров заявил об отправке 1700 дронов для ВСУ

26 июля 2023, 23:27

Фото: iStock/vadimrysev

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил об отправке 1700 ударных и разведывательных беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках госпрограммы «Армия дронов». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Отправляем на фронт 1700 беспилотников. <...> "Птички" с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели», — написал Фёдоров.

Ранее министр рассказал в интервью для Washington Post, что российские войска уничтожают до тысячи украинских беспилотников каждый месяц. Другие же подсчеты, по его словам, увеличивают эту цифру до 10 тыс. БПЛА ежемесячно.


При этом Фёдоров рассказал, что Украина пытается модернизировать свои БПЛА, используя для этого искусственный интеллект, хотя и отметил, что использование ИИ в военных технологиях может нести угрозу в будущем.

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В зоне спецоперации погиб боец группы операторов БПЛА «Карлссон»
26 июля 2023, 22:56

Фото: iStock/inga

В Зоне спецоперации в боевых действиях за Клещеевку погиб боец группы операторов беспилотных летательных аппаратов и автор Telegram-канала «Карлссон». Об этом сообщают «Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что погибший боец служил добровольцем в спецназе «Ахмат».

«Сегодня 26 июля выполняя боевую задачу погиб Карлсон. Просим за него молитв. Царствие небесное. Быть воином - жить вечно!» - сообщают его товарищи.

Ранее также стало известно, что при исполнении воинского долга в ДНР погиб бывший полузащитник клуба Второй лиги чемпионата России по футболу «Кубань Холдинг» Станислав Дорошенко. О смерти бывшего футболиста стало известно 18 июля. Спортсмен погиб при исполнении воинского долга.

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#спецоперация
#СВО
#боец
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В США заявили, что новое контрнаступление ВСУ приведет к их краху
Полковник Макгрегор: новое наступление ВСУ приведет к их полному разгрому
26 июля 2023, 22:12

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Если украинские военные продолжат свое контрнаступление, то они могут потерять большую часть живой силы и техники. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Украинские войска исчезают на глазах. Если они продолжат контрнаступление, то оставшиеся силы будут уничтожены. Тогда у Киева ничего не останется», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что даже украинские военные уже начинают признавать невозможность продолжения контрнаступления ввиду огромных потерь. Таким образом, по словам полковника, численность ВСУ сейчас слишком мала, чтобы продолжать попытки прорыва российской обороны.

Макгрегор также объяснил, что провальное украинское контрнаступление спровоцировало постепенное продвижение российских сил по всей линии соприкосновения. Он также обратил внимание, что президент России Владимир Путин в отличие от лидеров других стран не стремится к эскалации конфликта, а наоборот пытается избежать её.

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#ВСУ
#контрнаступление
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В Минобороны Украины раскрыли подробности обучения ВСУ в Испании
Министр обороны Украины Резников рассказал, чему ВСУ учатся в Испании
26 июля 2023, 20:31

Фото: iStock/Olena_Z

Министр обороны Украины Алексей Резников раскрыл подробности обучения украинских военных в Испании, он уточнил, что оно проходит в городе Толедо, а занятия проходят по трем направлениям.
По его словам, украинские военные обучаются в тренировочном центре в испанском городе Толедо. Там их обучение проходит по трем направлениям.

«Планирование и проведение секционного тактического обучения - бой в городских условиях, действия военнослужащих в составе экипажа на бронетранспортере М113, прохождение "огневого коридора", имитирующего боевую ситуацию», - уточнил Резников.

Ранее власти Испании заявляли, что могут обучить порядка двух тысяч украинских военных. В стране имеются для этого все ресурсы.

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#Испания
#Украина
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Пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Игнат подтвердил ракетный удар по Староконстантинову
26 июля 2023, 20:23

Фото: официальный сайт Минобороны РФ

Пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире национального телемарафона, что целью ракетного удара ВС РФ в среду 26 июля был Староконстантинов в Хмельницкой области.
По словам Юрия Игната, в Староконстантинове произошло три серии взрывов.
 
Там находится аэродром и базируются украинские Су-24М, совершающие запуски ракет Storm Shadow. Данных о том, какой ущерб нанесён военным объектам ВСУ в результате удара, пока нет.
 
Масштабная воздушная тревога на Украине продолжается уже более 2 часов.
 
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#Хмельницкая область
#ВСУ
#СВО
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В Киеве прогремел мощный взрыв
26 июля 2023, 20:08

Фото: iStock/Leonid Ikan

Очевидцы сообщают о мощном взрыве в столице Украины - Киеве. Об этом сообщают украинское издание «Клименко тайм»
«20 мин назад был мощный взрыв в Киеве», - говорится в сообщении.
Также уточняется, что воздушная тревога в Киеве звучит уже более двух часов. Станции киевского метро «Арсенальная», «Крещатик» и «Выдубичи» работают в режиме укрытия.

Также сообщается, что в Днепропетровской, Кировоградской, Львовской областях также зафиксированы взрывы, также работает ПВО. При этом воздушные силы Украины предупреждали о полете российских ракет «Кинжал» в сторону Киевской области. В Староконстантинове Хмельницкой области прогремела целая серия мощных взрывов. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил данную информацию.

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#Киев
#взрыв
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В США заявили о новом этапе украинского конфликта из-за успехов ВС РФ
Экс-разведчик США Риттер: успехи ВС РФ приведут к деэскалации конфликта на Украине
26 июля 2023, 18:37

Фото: iStock/JARAMA

Конфликт на Украине переходит в новую фазу из-за успехов российских военных на линии соприкосновения. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Этап деэскалации на Украине возможен только после того, как Россия нанесет стратегическое поражение ВСУ. Это уже происходит прямо сейчас», — заявил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Он подчеркнул, что на данный момент нет доступных путей урегулирования конфликта, так как украинское руководство отказывается от проведения мирных переговоров с Россией. При этом ВСУ несут колоссальные потери при проведении контрнаступления, которое оказалось провальным, заключил Риттер.

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#ВСУ
#контрнаступление
#ВС РФ
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ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ на 2,7 км на Краснолиманском направлении
26 июля 2023, 16:39

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские военные смогли прорвать украинскую оборону и продвинуться вглубь нее почти на три км на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
«На Красно-Лиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Таким образом, продвижение российских сил составило до трех километров по линии соприкосновения и 2,7 км в глубину обороны ВСУ.

Кроме того, российские военные отразили четыре вражеских атаки в районах Червоной Дибровы и Райгородки в ЛНР и Серебрянского лесничества, используя артиллерию и тяжелые огнеметные системы. Также противник лишился живой силы и вооружения в районах Нововодяного в ЛНР, а также Торского, Ямполовки и Григоровки в ДНР.

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#спецоперация
#Краснолиманские направление
#ВС РФ
#ВСУ
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ВС РФ отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении в сторону Работино
26 июля 2023, 16:24

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

За минувшие сутки российские военные отразили атаку ВСУ, которые пытались прорвать оборону на Запорожском направлении в сторону населенного пункта Работино. Об этом сообщает Минобороны России.
«На Запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работино. Уничтожено два танка, гаубица «Гиацинт-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»», - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Также российские военные нанесли авиационный и артиллерийский огонь по подразделениям украинской армии около Малой Токмачки, Яблокова и Работина в Запорожской области. При этом в районе Луговского уничтожена вражеская диверсионно-разведывательная группа.

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#спецоперация
#Минобороны РФ
#ВСУ
#атака
#ВС РФ
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Российские силы отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС РФ ликвидировали более 190 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки
26 июля 2023, 15:44

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины терпят сокрушительное поражение на Краснолиманском направлении, говорится в сводке Минобороны РФ.
«Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Райгородка Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.  

Российские силы также пресекли деятельность украинской ДРГ в районе населенного пункта Терны, в Новолюбовке ликвидировали склад боеприпасов, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы: Д-20 и Д-30, три установки «Гвоздика», а также уничтожили более 190 украинских боевиков.  

Ранее Андрей Марочко заявил, что в Луганской Народной Республике на Краснолиманском направлении наблюдается заметная активизация боевых действий. При этом, по словам эксперта, основные усилия Вооруженные силы Украины сконцентрировали на возвращении ранее утраченных позиций.

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#Минобороны РФ
#Краснолиманское направление
#ВСУ
#СВО
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