Глава немецкой оппозиционной партии Мерц выступил за поставки ракет Taurus Киеву

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Глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц выступил за поставку крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает Bild am Sonntag.
Мерц считает, что у ракет должна быть ограничена дальность поражения. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы «ракеты применялись только для защиты территории Украины».
Напомним, ранее выяснилось, что Берлин в ближайшее время сообщит о своём решении по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. О своем решение правительство страны объявит в ближайшее время. Отмечается, что ведомство немецкого канцлера прорабатывает данный вопрос с представителями США.
Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников страны как можно скорее предоставить германские ракеты дальнего действия Taurus и американские дальнобойные ракеты ATACMS.
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Напомним, ранее выяснилось, что Берлин в ближайшее время сообщит о своём решении по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. О своем решение правительство страны объявит в ближайшее время. Отмечается, что ведомство немецкого канцлера прорабатывает данный вопрос с представителями США.
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Екатерина Коршунова