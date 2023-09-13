Глава Одесской области Кипер: Взрывы повредили портовую инфраструктуру

Фото: iStock/FelixRenaud
В Одесской области из-за взрывов повреждения получила портовая инфраструктура. Об этом рассказал сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий. Спасатели тушат пожар», — написал Кипер в своем Telegram-канале.
Уточняется, что портовая инфраструктура повреждена в Измаильском районе региона. Напомним, минувшей ночью, воздушную тревогу объявили в Одесской и Сумской областях.
Читайте также:
В Сумах прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ
В Тверской области сбит беспилотник
Два человека погибли при атаке ВСУ на судоремонтный завод в Севастополе
Элина Позднякова