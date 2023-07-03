Глава Офиса президента Украины Ермак: Киеву нужны истребители F-16 и дальнобойное оружие

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киеву нужны истребители F-16 и дальнобойное оружие, чтобы ускорить темпы украинского наступления.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что темпы украинского контрнаступления в последнее время сильно замедлились, в том числе из-за проливных дождей. А глава комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что контрнаступление Украины идет не так быстро, как хотелось бы.
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